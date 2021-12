Di Leo (Lega): "Gravissima l'indisponibilità di Trani a effettuare vaccini"

Il consigliere Di Leo è intervenuto ieri riguardo la segnalazione di Traniviva: il tentativo di prenotazione su Trani non consente appuntamenti. Riportiamo il suo intervento."Il sito online TraniViva ha pubblicato un articolo con il quale segnala e documenta che a molti concittadini tranesi , i quali si accingono a prenotare la terza dose del vaccino, sul sito Puglia Salute ( La Puglia Ti vaccina ) ,in merito alla sola Città di Trani ,appare la dicitura NESSUN APPUNTAMENTO DISPONIBILE .Ritengo tale circostanza di una gravità inaudita ed invito il Sindaco ( inerte di fronte alle mie precedenti sollecitazioni a riguardo ) ad interloquire urgentemente con i vertici dell'ASL BT ed a chiedere agli stessi di ricambiare la cortesia fatta con la precedente disponibilità del Palazzetto dello Sport Comunale - per oltre un anno- con la immediata disponibilità di un'ala del Presidio Territoriale di Assistenza ( ex Ospedale San Nicola Pellegrino) che proprio per questa mutata destinazione ben si potrebbe prestare a tale nuovo ruolo .Con sgomento ricordo infine ame stesso che il Sindaco , massima autorità sanitaria cittadina , ha delegato un Consigliere Comunale ai presidi sanitari sul territorio senza però alcun risultato a riguardo e con altrettanto dispiacere ricordo a me stesso che ilConsigliere Regionale eletto a Trani al di là dei fuochi d'artificio seguiti la sera della sua elezione non ha fatto sentire per nulla la sua voce a riguardo . Ritengo infine urgente ed indifferibile che sull'argomento venga convocata unaconferenza dei CapiGruppo per poter coinvolgere la massima Assise Consiliare tutta in un argomento di così estrema importanza per la salute pubblica . E' proprio vero quando si dice che "al peggio non c'è mai fine" .Giovanni Di LeoConsigliere Comunale Città di TraniCapoGruppo LEGA