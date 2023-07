"Di reami e strambe melodie": stasera entra nel vivo il Festival del Giullare

Titolo più perfetto per inaugurare la settimana del contest teatrale del festival del Giullare forse non poteva essere, richiamando le stramberie che i giullari di corte potevano permettersi alla corte dei re."Insieme possiamo, sei tu la chiave, mi fido di te" : un po' lo slogan della cooperativa sociale barlettana "Si Vola" che stasera aprirà i battenti alla più gioiosa e più coraggiosa competizione a colpi di teatro, quella del Festival del Giullare. Coraggiosa perché dimostra quanto magnificare la vita espressa su questo palco da quindici anni non sia cosa semplice: e per tutti gli spettatori comprendere attraverso questi spettacoli - teatro realizzato da professionisti in compagnie nelle quali sono presenti anche persone disabili, nel più autentico spirito del mondo del Giullare di Trani - ricordarsi del valore del dono della vita espresso attraverso il "fare arte, essere arte, trasmettere arte, diventa un'occasione da non perdere.Alle ore 21.15 anteprima condotta da Nico Aurora e a seguire spettacolo teatrale con conduzione a cura di Marco Colonna e della Compagnia Teatrale Il Giullare! Ad aprire la serata sarà l'incontro l'atleta e campione di nuoto paralimpico Giulio Legrottaglie, amico da anni del giullare di Trani.Ingresso gratuito e possibilità di intrattenersi prima dello spettacolo, in un "foyer" all'aperto che sa di condivisione e allegria con i ragazzi del truck del Giullare, il furgone dello street food con le prelibatezze della Locanda del Giullare a portata di panino. E come sottolineato sulla pagina FB del festival, tra tanti "miracoli" legati al Giullare ve n'è anche uno molto pratico e che ha superato la barriera della burocrazia, un'eccezione cui tutto lo staff è profondamente grato! Grazie all'ANAS, da lunedì 17, e per tutta la settimana, chi verrà a Il festival del Giullare potrà parcheggiare nell'area sottostante la S.S. 16 bis ormai chiusa da tempo e riaperta apposta per l'occasione e raggiungere a pochi passi il Centro Jobel dove si svolgeranno gli spettacoli!"Siamo certi che ora anche la Città di Trani si adopererà per la pulizia di questo posto e ci auguriamo per mantenerlo aperto tutto l'anno! Grazie!"Ogni giorno ingresso fin dalle ore 20 nella nostra area food con il Truck del Giullare e La Locanda del Giullare - il Ristorararte.