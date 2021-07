Dialoghi di Trani, martedì la presentazione della XX edizione

A Palazzo Ognissanti ospiti e programma del festival in programma dal 16 al 19 settembre

martedì 27 luglio alle ore 10.30

Tutti i protagonisti, gli eventi, i luoghi e le novità delladel festival culturale de, in programma dal 16 al 19 settembre 2021, saranno presentati al pubblico e alla stampapresso la, in via Banchina al porto, 6 (ingresso sul porto).Alla presentazione parteciperanno:, Assessore alla Cultura Regione Puglia, Assessore alle Culture Comune di Trani, direttrice artistica I Dialoghi di Trani, Presidente Fondazione Megamark, ideatore Dialokidsarchitetto e ideatore dei Dialoghi illustrati.Nel corso della presentazione interverrà anche, soprintendente archivistica e bibliografica Puglia, Basilicata e Lombardia, che illustrerà il decreto n.3 del 28 gennaio 2021 che dichiara l'archivio dell'Associazione Culturale"di interesse storico particolarmente importante".