Dialoghi di Trani, presentalo il programma della XX edizione

Negli ultimi 20 anni Trani, uno dei più importanti porti della Puglia, da sempre crocevia di popoli e culture del Mediterraneo, ha rinnovato l'impegno di far sedere intorno ad un tavolo persone di diverso orientamento, mettendo a confronto posizioni scientifiche e opinioni del mondo della cultura, dell'informazione, della comunicazione e dell'impresa, anche allo scopo di far nascere nuove idee e prospettare eventuali possibili soluzioni ai cambiamenti in corso. Sono nati così nel 2002, da una visione dell'editoree dalla forte dedizione delle fondatrici de ", associazione culturale di promozione sociale che prende il nome da una storica libreria tranese. Ogni anno i Dialoghi affrontano temi collegati alla legalità, alla giustizia, all'ambiente e alla solidarietà, e propongono al pubblico innovative e produttive contaminazioni fra diversi linguaggi, favorendo le molteplici forme dell'espressione artistica nell'ambito dei nuovi media, e interagendo in particolare con i giovani per una cittadinanza attiva e responsabile.Nel ventesimo anniversario dalla loro fondazione, i Dialoghi di Trani hanno scelto di riflettere sulla "", tema della XX edizione in programmanei luoghi simbolo della Puglia federiciana, come il centro storico, le piazze sul mare e la Cattedrale romanica di San Nicola.Discutere di sostenibilità significa, prima di tutto, confrontarsi e riflettere sull'attualità degli obiettivi individuati dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, nella prospettiva di porre fine alle povertà, ridurre le diseguaglianze, tutelare gli ecosistemi ed affrontare i cambiamenti climatici. Anche alla luce della pandemia in corso ai cui effetti, diversi e molteplici e che continueranno a prodursi nel medio e lungo periodo, stiamo assistendo.Come ha scritto qualche tempo fa su L'Espresso il filosofo, primo ospite a giugno dell'anteprima di questa XX edizione, «la sostenibilità è diventata fattore fondamentale e intrinseco del salto tecnologico. Lo è stato anche in passato, ma nella prospettiva di risorse naturali che si credevano comunque illimitate. Oggi essa è diventata esigenza imprescindibile, e sulla sua base avviene la selezione naturale».A suggerire riflessioni sulla prospettiva di uno «sviluppo sostenibile», interverranno a Trani alcuni tra i più illustri esponenti del mondo dell'informazione, della scienza, dell'economia e alcuni dei maggiori pensatori contemporanei, come: il Ministro ed economistail giornalista ed ex direttore di Repubblica,; lo storico e filologo classico; la giornalista, corrispondente Rai da Pechino; il giornalista ed ex direttore del Corriere della Sera,; lo statistico ed economista; il sociologo e politico; l'arcivescovo mons., presidente della Pontificia Accademia per la Vita; il magistrato, Procuratore della Repubblica di Catanzaro; il giurista e accademico, già presidente della Corte Costituzionale; la scrittrice, epidemiologo di fama internazionale e attualmente professore al Centre for Environment and Health School of Public Health dell'Imperial College di Londra; il cantante e scrittore, fondatore del gruppo rock Baustelle; il presidente del Centro per il libro e la lettura (Cepell), ex direttore di Rai Radio 3; la giornalista e scrittrice; il giornalista e crittico letterario; l'assessore alla Cultura della Regione Puglia, giàMinistro dei beni e delle attività culturali; il fisico e climatologo del CNR; il giurista e accademico, già Ministro di grazie e giustizia nel Governo Prodi I;, presidente della Società italiana di ecologia del paesaggio; l'immunologa, professore ordinario di Patologia generale presso il Dip. di Scienze Biomediche dell'Università di Padova; la scrittrice e architetto palestinese, fondatrice e direttrice del Riwaq Center for Architectural Conservation a Ramallah; la filosofa e scrittrice; l'egittologo e direttore del Museo Egizio di Torino,; la direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Taranto,; il giornalista di Radio Rai e conduttore di Quante Storie (Rai3); lo scrittore e saggista; il giornalista e conduttore di Tutta la città ne parla (Radio3), giornalista della Domenica del Sole24Ore e saggista;, giornalista di Rai Radio3;, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale;, attivista e scrittore camerunense; la giornalista e direttrice di LEFT,; il giornalista e scrittore, consigliere per la stampa e la comunicazione del Presidente della Repubblica e direttore dell'ufficio stampa della Presidenza della Repubblica; lo scrittore, autore della fortunata serie di romanzi con protagonista il commissario Ricciardi; il giornalista, conduttore radiofonico e autore TV,; il giornalista e scrittore, studioso dei fenomeni criminali di tipo mafioso;, professore di Criminologia all'Università degli Studi di Milano-Bicocca e Segretario generale del Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale; la biologa, direttrice del Centro di MicroBioRobotica dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Pontedera (Pisa); il magistrato, Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione;, magistrato francese, segretario dell'Institut des hautes études sur la justice di Parigi; la scrittrice e poetessa, dirigente del Ministero degli Affari Esteri; l'europarlamentare, tech journalist e firma di La Repubblica Affari&Finanza; il giornalista e scrittoregià allievo di Jacques Derrida, firma di TuttoLibri e de La Stampa; il giornalista e divulgatore scientifico,; la giornalista di viaggi e bike blogger,; lo scrittore, autore del best-seller La tentazione di essere felici (Longanesi, 2015); il giornalista e scrittore, responsabile dei programmi culturali di TV 2000;, vice direttore dell'ufficio per l'Europa e responsabile per i Balcani di Amnesty International;testimone del più lungo assedio del XX secolo, quello messo in atto a Sarajevo dalle forze serbe tra il 1992 e il 1995, oggi impegnata in progetti per riconciliare i bosniaci a Srebrenica, la città teatro del più grande massacro della recente storia europea; il giornalista, direttore del Corriere del Mezzogiorno; il giornalista Rai e caporedattore della testata TGR Puglia,; il giornalista e caporedattore di La Repubblica-Bari,il direttore della Gazzetta del Mezzogiorno,; il direttore del Gruppo Megamark; il presidente di Enel Group; i giornalisti Rai della TGR Puglia; il giornalista e inviato de La Repubblica,; la giornalista e scrittrice, responsabile cultura de La Gazzetta del Mezzogiorno; i giornalisti de La Repubblica-Bari,l'avvocato penalista; mons., arcivescovo diocesi Trani-Barletta-Bisceglie; il presidente di Exprivia,; il rettore dell'Università di Bari,, rettore dell'Università di Foggia; la scrittrice; la giornalista della Gazzetta e di Radio24,; la giornalista de La Repubblicai giornalisti della Gazzetta del Mezzogiorno,; il giornalista del Corriere del Mezzogiorno,, regional manager Sud Italia UniCredit;, presidente nazionale Legambiente; l'attore e regista teatralei critici cinematograficie il poetaL'apertura della XX edizione dei Dialghi di Trani è nel ricordo del sociologo barese, tra i più attivi sostenitori ed amici della rassegna culturale. In piazza Duomo alle ore 17.30 il viaggio dei Dialoghi verso la "Sostenibilità" si apre con alcune letture e commenti del libro "", una svolta nel pensiero meridionalista. Un articolo firmato da Alessandro Zaccuri su Avvenire, tra i media partner del festival, rievoca l'attualità del Pensiero meridiano che ha eletto la lentezza come metodo (articolo in cartella stampa). Il tema Sostenibilità è stato declinato anche graficamente attraverso una raccolta di illustrazioni realizzate dall'architetto, che racconta i Dialoghi di Trani «attraverso gli occhi di un polpo senza nome e della sua comunità che si domanda, quotidianamente, da dove arrivi tutta quella plastica». Dall'idea di un "" nasce la raccolta "la materia prima del polpo", dedicata a questa edizione (cartoline in allegato alla cartella stampa).La XX edizione dei Dialoghi di Trani si concluderà con una lectio del prof., gà presidente della Corte costituzionale, in programmain piazza Duomo, che presenterà per la prima volta in un evento pubblico il suo nuovo libro, "" (edizione Il Mulino). Che cosa sono queste «vanità delle vanità» di cui ci parla il Qohelet? Sono un messaggio di disperazione o un linguaggio di libertà? Che cos'è il mondo sul quale il vento soffia da Oriente a Occidente e da Occidente a Oriente per ritornare sempre al punto di partenza? Una lettura controcorrente che cerca di vedere un poco più chiaro nella potente poesia di questo testo apocalittico.Trani ospiterà il progetto, ispirato al modello greco di un luogo condiviso in cui allenare insieme il corpo e la mente: una "piazza" in cui i passanti possono mettersi in gioco in una dinamica agonistica che prende due forme:. Tra battute e risposte, le competizioni diventano, per i partecipanti, il pretesto per riappropriarsi dello spazio comune e del proprio corpo, maieuticamente guidati da un filosofo (seduto a un lato del campo come un contemporaneo Socrate) nello svelamento di una verità che non è mai possesso, ma sempre esercizio.Unaunirà letture a performance divulgative outdoor, con la realizzazione di un percorso di guide multimediali, attivabili tramite QR Code, che raccontino con la voce dei giovani protagonisti i luoghi dimenticati e l'importanza di tutelarli. L'iniziativa è organizzata da Legambiente, info e iscrizioni sul sito web dei Dialoghi.Per il sesto anno consecutivo nell'ambito dei Dialoghi di Trani si svolgerà la cerimonia di premiazione del prestigioso. Venerdì 17 settembre alle 18.45 in Piazza Duomo si svolgerà la cerimonia di premiazione dei 5 finalisti del Premio con la partecipazione straordinaria degli attoriLa cinquina è composta da 'I Pellicani' (Ed. Miraggi) di Sergio La Chiusa, 'Il medesimo mondo' (Ed. Bollati Boringhieri) di Sabrina Ragucci, 'Lingua madre' (Ed. Italo Svevo) di Maddalena Fingerle, 'Tutti gli appuntamenti mancati' (Ed. Bompiani) di Alice Zanotti e 'Uccidi l'unicorno' (Ed. Il Saggiatore) di Gabriele Sassone.Dopo lo stop imposto dall'epidemia, tornano i Dialokids, con un programma fittissimo ispirato alle tematiche legate alla sostenibilità e all'agenda 2030, ideato dalla Libreria Miranfù di Trani. Per i più piccoli Dialokids propone diverse inziative: dal laboratorio di avvicinamento agli scacchi a cicli di letture da 18 a 30 mesi e per baby lettori dai 5 anni. Venerdì 17 settembre in programma lo spettacolo teatrale "" a cura di Compagnia Eduald Ferrè (Catalogna) presso il Castello (ore 19.30). E poi ancoraa cura di Artebambini Sez. Puglia e incontri con gli autori:protagonisti di presentazioni animate con racconti e disegni dal vivo.Continua la collaborazione tra i Dialoghi di Trani e la, un laboratorio di scrittura e storytelling fondato a Torino nel 1994, luogo unico dove si insegna a produrre oggetti di narrazione per la pagina, per il cinema, il teatro, la radio, il fumetto il web e molto altro. I Dialoghi di Trani offrono ala possibilità di frequentare gratuitamente il corso di scrittura creativa organizzato dalla Scuola Holden e tenuto dalla scrittricedal titolo "Come nasce un personaggio?".In occasione delle celebrazioni dantesche, anche i Dialoghi di Trani, tra i promotori del Progettoospiteranno, nel corso della rassegna, due appuntamenti esclusivi dedicati al Sommo Poeta: un monologo teatrale a cura dell'attore e registasulla vita di Dante ed una lectio sul mito di Ulisse da Dante a Primo Levi, affidata a, critico letterario e amico della rassegna culturale tranese.I Dialoghi si presentano come ilGli(storie sfogliabili da smartphone), lee il chatbot, il primo assistente virtuale vocale al servizio di un festival culturale, saranno consultabili online sul sito web e la pagina Facebook dei Dialoghi, e offriranno alle persone un ausilio digitale semplice e accessibile per chiedere informazioni sugli eventi ed intaragire con i Dialoghi.Il 18 settembre, alle ore 16.00, presso il Cortile della Biblioteca di Trani,, partner tecnologico dei Dialoghi, organizzerà una MasterClass dedicata a ". Il talk, moderato da, tech journalist di Repubblica, con la partecipazione di, Head of Digital e cofondatore The Digital Box eHead of Strategy, Communication & Investor Relations di Exprivia, approfondirà i nuovi mestieri che l'AI conversazionale sta delineando.Tutti gli incontri saranno trasmessi in streaming sulla piattaforma ufficiale dei Dialoghi, e attraverso i canali social del festival (facebook e youtube) e quelli di alcuni media partner tra cui, principale network di informazione nazionale sui temi della sostenibilità.La manifestazione è organizzata dall'in collaborazione conLa rassegna è realizzata grazie al contributo di partner privati, tra cui i main sponsor del festival:edIl festival di approfondimento culturale è organizzato dall'di Trani cone nasce dalla pluriennale attività dell'associazione, da anni impegnata nella promozione del dibattito culturale con una serie di progetti che hanno riguardato scuole, università, lettori di varie fasce di età e interesse.