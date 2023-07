Dietro le quinte di un musical il senso del teatro integrato: densa di emozioni anche la quinta serata del Festival del giullare

Sempre più difficile per la giuria sarà dover scegliere i vincitori di questa quindicesima edizione del Festival del Giullare: ancora la musica e il ballo sono strumento del superamento di ogni limite, ma ieri attraverso l'idea originale della rappresentazione teatrale delle prove di uno spettacolo musicale.Ma, trattandosi di uno spettacolo del Festival del giullare, nulla è scontato e tutto è possibile: la compagnia teatrale Eloiseloro in collaborazione con l'Ass. I ragazzi di Robin di Milano , in "Us-Prove aperte di un nuovo Musical" ha dimostrato che cosa voglia dire "teatro integrato": danzatori e danzatrici, da performance classiche alla modernissima break dance, hanno coinvolto , ballato e cantato insieme, persino oltrepassando i limiti della sedia a rotelle , comunicando anche attraverso la lingua dei segni anche da parte di chi non ne bisogno perché, come hanno raccontato alcuni giovanissimi artisti , è giusto che tutti conoscano questo linguaggio".Un'anteprima che ha visto salire sul palco i rappresentanti delle associazioni coinvolte nel Festival del Giullare,che hanno raccontato la preziosità del loro coinvolgimento intervistati da uno dei "decani " del Festival del giullare, il giornalista Nico Aurora; e tornare come valletto Giovanni, che ha duettato anche ieri sera con Daniele Grammatica, degno sostituto di Marco Colonna nell'introdurre i momenti dello spettacolo e gestendo le simpatiche incursioni di Alessandro Felconeri con le sue irresistibli riflessioni.Teatro integrato protagonista con la partecipazione del pubblico anche nella performance di Fabrizio - Pulcinella che ha cantato con lui sventolando mani e fazzoletti al suono di celeberrime canzoni napoletane.