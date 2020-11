Differenziata, a Trani due strumenti innovativi per migliorare il servizio

Comune di Trani e AMIU S.p.A., a supporto del nuovo sistema di raccolta differenziata porta a porta sull'intero territorio comunale, mettono a disposizione dell'utenza strumenti innovativi per migliorare la qualità del servizio ed elevare la capacità di differenziare i rifiuti.Per facilitare la raccolta differenziata, Comune di Trani e AMIU S.p.A. hanno aderito a JUNKER, un servizio fruibile tramite APP (disponibile per smartphone Android o Apple) che riconosce con un solo click il rifiuto che di volta in volta si intende conferire e segnala agli utenti il calendario e orari di conferimento del nuovo sistema avviato nel Comune di Trani. Come funziona? Scansionando il codice a barre del prodotto o dell'imballaggio, Junker lo riconosce grazie ad un database interno di oltre 1 Milione e mezzo di prodotti e ne indica la scomposizione nelle materie prime e i contenitori/mastelli a cui sono destinati. Junker è il modo migliore per eliminare qualsiasi tipo di dubbio su dove e come conferire ogni rifiuto.Si tratta di un database 'in progress' che viene aggiornato quotidianamente anche grazie al contributo degli utenti: se il prodotto scansionato non viene riconosciuto, l'utente può trasmettere all'app la foto del prodotto e ricevere la risposta in tempo reale, mentre la referenza viene aggiunta a quelle esistenti. Uno strumento collaborativo perfettamente in linea con la filosofia delle smart cities e delle aziende di servizi ambientali che puntano all'innovazione tramite una relazione costante e continua con la cittadinanza. Junker è a disposizione gratuitamente per tutti, contiene molte informazioni di contatto di AMIU (Numero Verde, sito aziendale) compresi gli indirizzi e gli orari di apertura del Centro Comunale di Raccolta "L'Indice" in via Finanzieri e delle Isole Ecologiche Mobili. Tramite l'App Junker è possibile, inoltre, impostare degli allert per rammentare orario e tipo di frazione conferibile ogni giorno, geolocalizzarsi ed individuare ogni tipo di cestino (gettacarte, deiezioni canine, pile esauste, farmaci scaduti ecc.) più vicino all'utente.Sempre gratuitamente, Comune di Trani e AMIU S.p.A. mettono a disposizione dei cittadini l'APP Beccato scaricabile e utilizzabile sia per smartphone Android o Apple. Made in Trani, l'APP è nata dall'intuizione del giovanissimo tranese Vito Lamanna: lo strumento dà la possibilità ai cittadini di segnalare luoghi oggetto di abbandoni selvaggi e di inviare immagini con rifiuti conferiti in luoghi non idonei o al di fuori degli orari consentiti. Con Beccato è possibile inviare segnalazioni complete di posizione dei luoghi dell'abbandono.