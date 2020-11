Differenziata: la risposta del Comando dei Vigili del Fuoco al Comitato del No

La prima risposta alla nota del 5 novembre a firma di Alessandro Moscatelli, presidente del Comitato "Trani No alla Raccolta Porta a Porta" ed indirizzata alle autorità locali interessate proviene dal Comando dei Vigili del Fuoco di zona, a firma del Comandante, ing. Domenico de Pinto. Quest'ultimo sottolinea come dal contenuto della richiesta non si ravvisano le ipotesi di pericolo richiamate dal comitato nè si figurano elementi inerenti il mancato rispetto di norme di prevenzione incendi. Pertanto, si legge nella risposta, non potrà darsi seguito alla richiesta di adottare misure per uno stato di necessità e urgenza che non viene ravvisato.Alle autorità veniva chiesto il parere sia con riferimento alle esigenze di tutela dell'igiene e della sanità pubblica che con riguardo ai problemi di sicurezza relativamente al posizionamento di bidoni in plastica negli spazi condominiali al chiuso ed all'aperto, con richiesta di adottare le misure del caso vista la urgenza e straordinarietà della situazione di emergenza rappresentata.