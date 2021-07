Dinner in the sky approda a Trani: la prima salita col sindaco Bottaro

Social Video 30 secondi Dinner in the sky

Attesa finita: parte oggi uno degli degli appuntamenti più attesi dell'estate tranese. Stiamo parlando di Dinner in the Sky, l'evento curato dall'associazione turistico culturale Incanto, presentato questa mattina alla stampa. Il viaggio dell'attrazione è approdato a Trani già da ieri in una delle location più incantevoli, ossia il Molo Santa Lucia e il primo a provarlo, insieme ai giornalisti, è stato il sindaco Amedeo Bottaro.L'evento, che ha registrato un boom di prenotazioni, è stato strutturato per vivere il cielo di Trani e della Puglia dalle ore e colori dell'alba con la colazione e un aperitivo tipo pugliese al pranzo con le specialità del mare della nostra terra sino ai colori del tramonto che si riflettono sul bianco della pietra di Trani di cui è fatta la Regine delle Cattedrali, sino alle cene di gala. Saranno sei le salite giornaliere (Colazione – Pranzo – 2 Aperitivi e 2 Cene) in cui poter degustare vini delle più pregiate cantine e gustose preparazioni sospesi tra cielo e mare a 50 mt di altezza.La struttura di Dinner in the sky (a Trani fino al 4 luglio) è composta da tavolo appositamente progettato che offre a 22 ospiti un'esperienza straordinaria a 50 metri di altezza. Il tavolo da 5 tonnellate viene sollevato su 16 cavi di acciaio da una gru da 120 tonnellate. Durante l'evento è presente un team professionale di gestori di eventi e tecnici sul posto.