"Dire e contraddire", al via in Tribunale a Trani il torneo per stimolare nei giovani la padronanza della parola

Si tratta del "Torneo della Disputa Dire e Contraddire", una gara per acquisire la padronanza del "saper dire" e "contraddire" attraverso un discorso efficace modulato a ritmo di ethos, logos e pathos, a cui hanno aderito con entusiasmo studenti di alcuni Istituti superiori pugliesi.



Lunedì , in particolare, è in programma la giornata inaugurale del Torneo territoriale Taranto-Trani. E' la fase di qualificazione alla seconda edizione nazionale del Torneo.



La comunicazione oggi sembra avvenire non attraverso il confronto costruttivo e l'ascolto ma attraverso forme di aggressione e di demolizione del pensiero altrui. Per cui è necessario fornire ai giovani le tecniche di una comunicazione efficace ed efficiente attraverso la capacità di argomentare e contro-argomentare.



La genesi del progetto nelle parole dell'avvocato Vincenzo Di Maggio, che ne è ideatore e promotore: "Nell'Agora del nostro Dipartimento e nel Pritaneo del nostro Foro si è voluto prospettare un nuovo (vecchio) modello di porgere il proprio pensiero, di dire e contraddire, secondo regole che rispecchino i principi teorizzati da Aristotele a Schopenhauer, che rifuggano dall'insegnamento che il grande "maleducatore" (la TV) di solito propina: talk show all'insegna del "prevale chi grida di più, chi è più violento nel suo incedere o nelle sue affermazioni" o dalle invettive e dalle offese rivolte, senza contraddittorio, attraverso i social network.



L'obiettivo finale è ricondurre ed educare i giovani a discutere su tutto e di tutti, all'insegna del massimo rispetto delle idee altrui, perchè il confronto ritorni ad essere fenomeno di crescita, emblema del melius re perpensa e non inutile e sterile conflitto."



"Non sempre possiamo forgiare il futuro per i nostri giovani, ma possiamo forgiare i nostri giovani per il loro futuro".