Disagi sulla SS16bis, traffico in tilt in direzione nord: uscita obbligatoria a Trani Centro

Mattinata di forti disagi per gli automobilisti in transito sulla SS16bis in direzione nord. A causa di un incidente, il traffico è stato deviato con uscita obbligatoria allo svincolo di Trani Centro, provocando lunghe code e rallentamenti.Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato per regolare il flusso veicolare e garantire la sicurezza degli automobilisti. Ancora non sono noti dettagli del sinistro.Si consiglia, per chi è diretto verso nord, di valutare percorsi alternativi, in attesa del ripristino della normale viabilità.