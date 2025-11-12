Cronaca
Disagi sulla SS16bis, traffico in tilt in direzione nord: uscita obbligatoria a Trani Centro
Polizia sul posto, lunghe code e rallentamenti
Trani - mercoledì 12 novembre 2025 9.50
Mattinata di forti disagi per gli automobilisti in transito sulla SS16bis in direzione nord. A causa di un incidente, il traffico è stato deviato con uscita obbligatoria allo svincolo di Trani Centro, provocando lunghe code e rallentamenti.
Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato per regolare il flusso veicolare e garantire la sicurezza degli automobilisti. Ancora non sono noti dettagli del sinistro.
Si consiglia, per chi è diretto verso nord, di valutare percorsi alternativi, in attesa del ripristino della normale viabilità.
Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato per regolare il flusso veicolare e garantire la sicurezza degli automobilisti. Ancora non sono noti dettagli del sinistro.
Si consiglia, per chi è diretto verso nord, di valutare percorsi alternativi, in attesa del ripristino della normale viabilità.