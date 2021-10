Discarica abusiva nell'area dell'ex mercato ortofrutticolo

Abbiamo incontrato stamattina alcuni cittadini residenti in zona, ed appartenenti al Comitato di quartiere 167 per ascoltare le loro lamentele.Abbiamo scoperto che all'interno dell'area di proprietà del Comune, in via Salvemini, sorta quarant'anni fa ad uso mercatale ortofrutticolo, mai realizzata, oggi c'è una discarica abusiva a cielo aperto. I cittadini stessi ci raccontano di numerose segnalazioni effettuate agli organi comunali competenti, tutte regolarmente rimaste senza alcuna soluzione. Abbiamo potuto constatare (click qui per visualizzare il video) lo stato di reale abbandono e di grave pericolo in cui versa l'intera zona, situata, fra l'altro, esattamente innanzi all'ingresso dell'ITC. Chiediamo l'immediato intervento degli organi preposti per la verifica dello stato dei luoghi, l'accertamento della natura dei rifiuti abbandonati, l'immediata rimozione.