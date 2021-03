Discarica, Cinquepalmi e i dubbi sul servizio di gestione dei rifiuti

La discarica di Trani si prepara ad accogliere un impianto per il trattamento del percolato e una stazione di trasferenza cioè, un impianto di smistamento dei rifiuti raccolti in tutta la Puglia, una specie di "discarica di soccorso".Tanti dubbi. Questa stazione di trasferenza raccoglierà i rifiuti di tutti i comuni della Puglia o raccoglierà solo i rifiuti provenienti dalla raccolta porta a porta del nostro comune?L'impianto di percolato con una capacità di 42 mila tonnellate all'anno è eccessivo.Tratterà il percolato degli impianti presenti su tutta la Regione Puglia? La produzione di percolato della nostra discarica, sostanza molto inquinante, si aggira intorno alle 7/8 mila tonnellate all'anno, 42 mila tonnellate all'anno sono davvero tante quindi vuol dire che l'impianto non servirà soltanto Trani.Comune e Amiu cederanno all'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, proprietaria dell'impianto in corso di progettazione e realizzazione, il diritto di superficie dell'area di sedime del terreno sul quale devono essere realizzati i due impianti.A chi giova questa operazione? Gli ambientalisti che dicono?