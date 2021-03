Discarica, iniziati i lavori per la messa in sicurezza del terzo lotto

Al netto della discussione avvenuta ieri in consiglio comunale vorrei puntualizzare diversi aspetti.Attività che riguardano la discarica:1) Messa in sicurezza di emergenza del III lotto della discarica Comunale per r.s.u. in contrada Puro Vecchio (interamente finanziato dalla Regione Puglia); l'intervento ha ad oggetto la copertura provvisoria di tutto il III lotto ed è stato finanziato con oltre 6 milioni di euro dalla Regione; nei giorni scorsi la società assegnataria della esecuzione dei lavori ha installato il cantiere per l'inizio degli stessi;2) Intervento di ripristino della impermeabilizzazione della parete del III lotto della discarica Comunale per r.s.u. in corrispondenza dell'ex pozzo P6V, ove si pensa ci sia la rottura che ha causato l'inquinamento della falda acquifera: il Comune ha commissionato il progetto esecutivo per la riparazione ed ha chiesto alla Regione la possibilità di utilizzare le risorse del quadro economico (ribasso di gara ed economie di gara) dell'intervento di cui al punto 1; serve circa un milione di euro;3) Chiusura procedimento di caratterizzazione della discarica comunale per r.s.u.; avverrà dopo la riparazione della lacerazione della impermeabilizzazione;4) Copertura definitiva dei tre lotti della discarica: la Regione ha già finanziato per circa 7 milioni di euro la copertura definitiva dei due lotti della discarica; il Comune ha commissionato il progetto definitivo;5) Impiantistica nel sito di discarica con realizzazione impianto di trattamento del percolato e "stazione trasferenza" dei rifiuti (cofinanziamento AMIU);6) Manutenzione straordinaria Isola ecologica Comunale: il Comune ha partecipato ad un finanziamento di 300 mila euro ed è in attesa di ricevere dalla Regione la risposta sull'ammissione o meno.