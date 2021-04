Discarica, processo per disastro ambientale: udienza rinviata al 24 maggio

E' stata rinviata al 24 maggio prossimo l'udienza del processo riguardante l'ipotesi di disastro ambientale della discarica Amiu in contrada Puro Vecchio: a Palazzo Torres questa mattina è stato ascoltato il teste del Noe, Eramo, che ha ricostruito l'iter dei sopralluoghi eseguiti presso la discarica nel corso delle indagini, e della documentazione più rilevante acquisita.Rinvio dunque al 24 maggio per l'esame dell'ing. Luigi Boeri, consulente della Procura della Repubblica nella fase delle indagini preliminari.Com'è noto sono ben 19 gli imputati, tra cui diversi ex amministratori comunali e di Amiu, nei cui confronti l'ex sostituto procuratore della Repubblica Michele Ruggiero con la richiesta di rinvio a giudizio contestò, a seconda delle presunte rispettive responsabilità, i reati di disastro ambientale aggravato, omissione di atti di ufficio, gestione continuata di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, emissioni non autorizzate in atmosfera, inosservanza alle prescrizioni del Decreto Legislativo n. 152/2006.