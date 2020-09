Social Video 1 minuto Discorso di invito al voto di Vito Branà

«Tranesi, sono Vito Branà candidato sindaco per il Movimento Cinque Stelle.Mancano pochi giorni al voto, noi stiamo andando in giro per la città, stiamo mostrando i nostri volti i nostri occhi, stiamo incontrando i cittadini, vediamo molto entusiasmo, abbiamo una bellissima squadra, una squadra di qualità, una squadra che ci consentirà di avere una voce in capitolo nella prossima amministrazione comunale.Faccio un appello, un invito al cambiamento, alle persone che sono illuse dalla politica, ai simpatizzanti e non del Movimento Cinque Stelle, noi rappresentiamo dei valori che sono dei valori trasversali, faccio un invito a Voi ad avere coraggio, a non spegnere quella piccola fiammella che rappresenta un modo pulito e onesto di fare politica.Il 20 e 21 settembre alzatevi da quel divano e andate nell' urna, barrate il simbolo del Movimento Cinque Stelle con Vito Brana sindaco, Coraggio!».