Dissequestrata la "Universo Docente", per il Gip di Trani i titolari sono vittime, non truffatori

Il GIP del Tribunale di Trani, dott. Domenico Zeno, ha disposto, con provvedimento depositato in data odierna, il dissequestro della società "Universo Docente", che in questi mesi di amministrazione giudiziaria (dott. Vincenzo Civita) è stata oggetto di approfonditi accertamenti. L'autorevole magistrato, nella sua ordinanza, ha dato atto che Universo Docente "si occupa di orientamento scolastico e intermediazione nelle scelte di studio degli utenti"; ha evidenziato, altresì, che "è stato costituito in un momento successivo alla commissione di reati di cui rispondono altri".Di estrema importanza la parte finale della motivazione del Giudice. Come documentato dalla difesa, infatti, sulla base degli atti di indagine svolti dall'ottima Procura di Trani, e in particolare di alcuni brani tratti dalle intercettazioni, i signori Cianci e Catalano (titolari di Universo Docente) "sembrerebbero rivestire la qualità di vittime di condotte truffaldine della Modaffari".L'ampia e articolata indagine svolta dalla Procura di Trani (cui va dato il merito di aver ricostruito con precisione una vicenda clamorosa) riguarda due distinti filoni investigativi. Sul primo di questi (titoli emessi dalle società "Unimore International" e "Evergod Advisors Campus") il precedente GIP, dott.ssa Carmen Corvino, già nel mese di novembre 2023 ha dichiarato l'insussistenza di un'associazione a delinquere tra l'imputata Catalano e la famiglia Modaffari.Con il provvedimento di oggi, relativo alla seconda parte dell'indagine (sulle attività svolte dalla Universo Docente) un diverso magistrato giunge alle stesse conclusioni, già in fase cautelare, prima ancora di arrivare in giudizio: i signori Catalano e Cianci non sono artefici di alcuna truffa, ma vittime delle signore Modaffari.Intanto, prosegue – in ordine rigorosamente cronologico – il programma di rimborso degli utenti che hanno – loro malgrado – ricevuto titoli falsi rilasciati dagli Enti rivalsati inesistenti.L'Avv. Michele Vaira, difensore della società Universo Docente e degli indagati Catalano e Cianci, afferma: « Dopo aver dimostrato, già diversi mesi fa, l'insussistenza dell'associazione a delinquere, ci siamo concentrati sulla seconda parte dell'indagine. Riteniamo di aver dimostrato, grazie alla rilettura del complesso investigativo e all'ascolto di alcuni inediti brani tratti dalle intercettazioni, la piena regolarità dell'attività della Universo Docente, società sorta successivamente alle denunce di miei clienti hanno depositato contro le Modaffari, e che svolge un lavoro di intermediazione assolutamente lecito rispetto a primarie università telematiche. Siamo molto grati alla Procura, con cui abbiamo mantenuto sempre una ottima interlocuzione, e ringraziamo la GdF per la preziosa collaborazione fino alla fine del procedimento per giungere all'accertamento della verità dei fatti».