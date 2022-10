Distacco di una parte della balconata in Villa, Articolo97 protocolla richiesta di verifica dello sicurezza

Nell'istanza si chiede di porre attenzione in quei luoghi in cui è messa in pericolo l’incolumità dei fruitori

Detto, fatto: il movimento civico Articolo97 ha protocollato in data odierna la richiesta di verifica dello stato e della sicurezza della Villa Comunale di Trani. La richiesta è indirizzata al Sindaco di Trani Avv. Amedeo Bottaro e all'Assessore alla Sicurezza del Territorio, Polizia Locale, Protezione Civile e Cura dei Luoghi e Spazi Pubblici Avv. Cecilia Di Lernia.Qualche giorno fa Articolo97 aveva denunciato, con un video che ha fatto il giro dei social, il distacco di una parte della balconata della Villa Comunale, causata dalla cattiva manutenzione delle basole e delle ringhiere. Fortunatamente in quell'occasione nessuno si era fatto male.Nell'istanza si chiede di porre particolare attenzione a balconate, ringhiere, parapetti murali, panchine, pavimentazione, attrezzi nelle aree gioco e fitness, ossia tutti quei luoghi in cui è messa in pericolo l'incolumità dei fruitori dei giardini pubblici ottocenteschi."Adesso occorre mettere in sicurezza tutta la balconata" dichiara il presidente del movimento, Giuseppe Curci, "poiché c'è il serio pericolo che qualcuno, prima o poi, si faccia veramente male". Non è la prima volta che il movimento segnala criticità nel territorio.Si auspicano celeri interventi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi. È l'ennesimo appello, dunque, alla cura ordinaria di molti luoghi della nostra città che ha visto passare un'altra estate tra cantieri infiniti, transenne, discariche a cielo aperto e incuria.Sempre più cittadini stanno mostrando attenzione alle azioni di Articolo97, sostenendolo attraverso la pagina Facebook e il canale Youtube, facendo eco alla volontà dei Tranesi di riportare Trani allo splendore di un tempo.