Distretto urbano del Commercio e Pnrr, se ne parla domani in un convegno

Il Distretto Urbano del Commercio di Trani, in partnership con l'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia Barletta Andria Trani, ha organizzato martedì 10 maggio 2022 dalle ore 9.30 alle ore 13.30 nella Sala Convegni dell'Ordine degli Achitetti P.P.C. B.A.T – Palazzo Covelli - via Ognissanti, 123 Trani BT, il seminario dal titolo "PNRR e Distretti del Commercio – Nuovi ruoli dei partenariati Pubblico – Privato in un'ottica di Rigenerazione Urbana e sviluppo locale"L'evento, patrocinato dal Comune di Trani, si inserisce nell'ambito delle attività programmate nel progetto finanziato dalla Regione Puglia attraverso il 2° bando D.U.C. (Distretto Urbano del Commercio di Trani). L'Associazione di Distretto Urbano, costituita tra il Comune di Trani, Confesercenti e Confcommercio, è finalizzata a perseguire Politiche Organiche di Riqualificazione del Commercio/Turismo per ottimizzare la funzione commerciale e dei servizi al cittadino.Nel corso della giornata sarà sviluppato un discorso sulle possibili azioni del D.U.C. integrate con i Piani di Rigenerazione Urbana, in particolare con i progetti PINQUA Costa Nord; sulla problematica degli sfitti dei locali commerciali in centro storico; sulla eventuale approvazione di un Regolamento ex Legge Madia per contrastare i fenomeni della "mala" Movida in area portuale e centrostorico.Il seminario si avvale della partecipazione dei dirigenti di Confesercenti e Confcommercio. Ai partecipanti saranno riconosciuti n. 4 CFP. L'iscrizione è on line sulla piattaforma iM@teria.Di seguito il programma:Introduzione: Amedeo Bottaro - Sindaco e Presidente D.U.C. Trani.Saluti: Paolo D'Addato - Presidente Ordine Architetti B.A.T.; Alessandro Ambrosi – Presidente Confcommercio Puglia; Beniamino Campobasso - Presidente Confesercenti Puglia; Salvatore Sanghez - Direttore Confesercenti Puglia; Giuseppe Chiarelli - Direttore Confcommercio PugliaRelatori: prof. Luca Tamini - Docente del Politecnico di Milano – Urb & Com Lab - "PNRR, riforme e rigenerazione urbana: il ruolo della Distrettualità";prof. Luca Zanderighi - Docente Università di Milano – TradeLab - "Next Generation: il Distretto per l'innovazione e lo sviluppo locale";arch. Elena Franco - Esperta di rigenerazione urbana e politiche integrate di gestione del commercio - "Il Commercio in salute nella prossimità: sfide ed opportunità dell'ultimo miglio nel quadro di ripresa e resilienza";dott. R. Mario Landriscina - Vicepresidente D.U.C. Trani, vicedirettore Confesercenti Puglia e direttore di Confesercenti Provinciale B.A.T. - "D.U.C. sviluppi ed evoluzione: il caso Trani".Interviene: Alessandro Delli Noci, Assessore Sviluppo Economico Regione Puglia.Modera: Antonella Loprieno - Giornalista