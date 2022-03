L'Europa è democratica? Se ne parla in un convegno promosso dal Movimento Federalista Europeo

Sabato 12 marzo alle ore 17:30 presso la Sala Superiore del Santuario "Madonna di Fatima" (Via Sant'Annibale Maria di Francia 131 – Trani) si terrà il convegno "L'Europa è democratica?" a cura della Sezione di Trani del Movimento Federalista Europeo.Da anni vengono diffuse narrazioni che rappresentano l'Unione Europea come un soggetto antidemocratico e in grado di compromettere la sovranità degli Stati nazionali. Nel corso dell'incontro si tenterà di rispondere a due domande: 1) L'Europa è democratica? 2) L'Europa è uno stato? Per farlo sarà necessaria una disamina delle istituzioni europee e delle loro reciproche interazioni. Al termine sarà possibile confrontarsi sulla necessità di una maggiore o minore integrazione europea nonché sulle riforme delle istituzioni Eu che oggi si rendono più urgenti.Introduce Gianfranco Matichecchia (Segretario dell'MFE-Trani) e relaziona Maurizio di Palma (Direttivo MFE-Trani).L'ingresso è gratuito e l'evento rispetterà le normative anti-covid. Per ragioni di sicurezza sanitaria è preferibile prenotarsi chiamando il numero 3492551592.