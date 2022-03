Distrutta la pedana-scivolo per disabili dell'Info-point di piazza Trieste: una manovra errata di un automobilista

Distrutta dal passaggio di un'auto la pedana-scivolo per disabili all'ingresso dell'Info-point turistico di piazza Trieste: ieri sera, intorno alle 19, un'auto ha travolto la passerella in legno, che era stata realizzata da qualche mese proprio per rendere agibili l'ingresso nell'info-point,, distruggendola pressocchè completamente. Pare non si sia trattato di un atto vandalico ma di una vera e propria manovra errata da parte del conducente dell'auto. Graie ad alcune testimonianze si sta risalendo all'autore dell'incidente, che evidentemente dovrà pagarne le conseguenze.