Docenti della Baldassarre di Trani a Córdoba: un’esperienza di job shadowing per arricchire la scuola

Nel contesto dell'internazionalizzazione e della formazione continua prevista dal Programma Erasmus+, le docenti Donatella Pasquadibisceglie e Valeria Miraglia della Scuola Secondaria di I grado "Gen. E. Baldassarre" di Trani, diretta dal dott.Marco Galiano, dal 14 al 17 dicembre scorsi hanno svolto una significativa esperienza di job shadowing presso la scuola partner IES Rafael de la Hoz situata a Córdoba, in Spagna.Grazie al progetto Erasmus+ "Building Bridges: Empowering Learning and Inclusion" (PNRR_2024) organizzato e curato dalla Commissione Europa della Baldassarre, le due docenti hanno avuto la possibilità di osservare dal vivo le lezioni e le metodologie adottate dai colleghi spagnoli, confrontando approcci didattici e strategie di insegnamento, al fine di sviluppare competenze professionali e riflessioni pedagogiche utili per lo sviluppo dell'offerta formativa della Baldassarre.Le docenti sono state accolte calorosamente dalla Dirigente Marta Gómez Domenech, dalla coordinatrice Erasmus Natividad Leiva Márquez e dallo staff della commissione Erasmus della scuola, che ospiterà il prossimo marzo dodici alunni della Baldassarre.L'arricchimento che deriva da questa esperienza si riflette non solo sulle docenti partecipanti ma su tutta la comunità scolastica.