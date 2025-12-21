Docenti della Baldassarre di Trani a Córdoba: un’esperienza di job shadowing per arricchire la scuola
Docenti della Baldassarre di Trani a Córdoba: un’esperienza di job shadowing per arricchire la scuola
Scuola e Lavoro

Docenti della Baldassarre di Trani a Córdoba: un’esperienza di job shadowing per arricchire la scuola

Continua con successo il percorso di Erasmus+

Trani - domenica 21 dicembre 2025
Nel contesto dell'internazionalizzazione e della formazione continua prevista dal Programma Erasmus+, le docenti Donatella Pasquadibisceglie e Valeria Miraglia della Scuola Secondaria di I grado "Gen. E. Baldassarre" di Trani, diretta dal dott.Marco Galiano, dal 14 al 17 dicembre scorsi hanno svolto una significativa esperienza di job shadowing presso la scuola partner IES Rafael de la Hoz situata a Córdoba, in Spagna.

Grazie al progetto Erasmus+ "Building Bridges: Empowering Learning and Inclusion" (PNRR_2024) organizzato e curato dalla Commissione Europa della Baldassarre, le due docenti hanno avuto la possibilità di osservare dal vivo le lezioni e le metodologie adottate dai colleghi spagnoli, confrontando approcci didattici e strategie di insegnamento, al fine di sviluppare competenze professionali e riflessioni pedagogiche utili per lo sviluppo dell'offerta formativa della Baldassarre.
Le docenti sono state accolte calorosamente dalla Dirigente Marta Gómez Domenech, dalla coordinatrice Erasmus Natividad Leiva Márquez e dallo staff della commissione Erasmus della scuola, che ospiterà il prossimo marzo dodici alunni della Baldassarre.
L'arricchimento che deriva da questa esperienza si riflette non solo sulle docenti partecipanti ma su tutta la comunità scolastica.
  • Scuola Baldassarre
Altri contenuti a tema
Gli studenti della "Baldassarre" di Trani in visita al Senato della Repubblica Gli studenti della "Baldassarre" di Trani in visita al Senato della Repubblica A lezione di Democrazia a Palazzo Madama emozione e valore della Storia per le future generazioni
Baldassarre ed Erasmus +, si parte Baldassarre ed Erasmus +, si parte Impegnati sedici studenti e docenti in Slovenia
Accessibilità, la scuola Media "E.Baldassarre" avrà il suo ascensore Accessibilità, la scuola Media "E.Baldassarre" avrà il suo ascensore La Giunta approva il DIP (Documento di Indirizzo alla Progettazione) per accedere ai fondi ministeriali. Il Comune cofinanzierà l'intervento con 32.000 euro
Erasmus+ in Borgogna: la Baldassarre costruisce nuovi ponti Erasmus+ in Borgogna: la Baldassarre costruisce nuovi ponti Il Dirigente Galiano e tre docenti in Job Shadowing a Gueugnon
Erasmus Days 2025: la Baldassarre celebra l’Europa Erasmus Days 2025: la Baldassarre celebra l’Europa Decisivo momento di crescita per gli studenti
"Una mela per la ricerca": a Trani la lezione di solidarietà della scuola Baldassarre Associazioni "Una mela per la ricerca": a Trani la lezione di solidarietà della scuola Baldassarre Alunni e docenti in prima linea per sostenere la lotta alla sclerosi multipla con l'iniziativa di AISM.
Conclusa la seconda mobilità Erasmus+ per la scuola Baldassarre Conclusa la seconda mobilità Erasmus+ per la scuola Baldassarre Tre docenti in visita alla scuola Dante Alighieri di Izola
Giornata Europea delle Lingue: alla Baldassarre lezioni ad hoc per aprire mente e cuore Giornata Europea delle Lingue: alla Baldassarre lezioni ad hoc per aprire mente e cuore Le docenti di lingue straniere ne hanno rimarcato l'importanza
Magia e talento all'Auditorium: trionfano i concerti di Natale della “Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio”
21 dicembre 2025 Magia e talento all'Auditorium: trionfano i concerti di Natale della “Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio”
Terzo Settore e addio alle Onlus nel 2026: i commercialisti di Trani fanno il punto sulle novità
20 dicembre 2025 Terzo Settore e addio alle Onlus nel 2026: i commercialisti di Trani fanno il punto sulle novità
Incidente tra auto e moto in via delle Forze Armate: traffico in tilt
20 dicembre 2025 Incidente tra auto e moto in via delle Forze Armate: traffico in tilt
«Strade rotte e cantieri eterni»: Mercorio smonta il mito della "competenza amministrativa "
20 dicembre 2025 «Strade rotte e cantieri eterni»: Mercorio smonta il mito della "competenza amministrativa"
Segni di Natale, oggi l'inaugurazione della mostra nel centro storico di Trani
20 dicembre 2025 Segni di Natale, oggi l'inaugurazione della mostra nel centro storico di Trani
Spaccio di stupefacenti e controlli sui cannabis shop: operazione nazionale della Polizia di Stato
20 dicembre 2025 Spaccio di stupefacenti e controlli sui cannabis shop: operazione nazionale della Polizia di Stato
Il saluto del Prefetto di Barletta Andria Trani, Silvana D’Agostino, in vista delle prossime festività natalizie
20 dicembre 2025 Il saluto del Prefetto di Barletta Andria Trani, Silvana D’Agostino, in vista delle prossime festività natalizie
Non solo festa al Circolo Tobagi, Luigi Cirillo annuncia: «Piazza Gradenigo pronta tra due mesi»
20 dicembre 2025 Non solo festa al Circolo Tobagi, Luigi Cirillo annuncia: «Piazza Gradenigo pronta tra due mesi»
9
"Le Vie del Natale " a Trani: gli appuntamenti del 20 dicembre
20 dicembre 2025 "Le Vie del Natale" a Trani: gli appuntamenti del 20 dicembre
Il Natale di Ottica Casa Pinari regala bellezza e accoglienza
20 dicembre 2025 Il Natale di Ottica Casa Pinari regala bellezza e accoglienza
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.