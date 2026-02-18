Tamborrino
Domani in Biblioteca l'esordio narrativo di Umberto Tamborrino: "La riga sulla sabbia"

In un romanzo la metafora del limite sottile tra ciò che è giusto e ciò che è necessario

Trani - mercoledì 18 febbraio 2026 9.52
Giovedì 19 febbraio alle 18 la Città di Trani, Assessorato alle Culture, invita a partecipare alla presentazione del romanzo LA RIGA SULLA SABBIA (https://amzn.eu/d/09GyZn0a), esordio narrativo di Umberto Tamborrino

L'autore, Generale di Brigata dei Carabinieri in congedo, tranese, propone un'opera ambientata in una cittadina del Sud Italia affacciata sul mare, nella quale l'indagine narrativa si sviluppa attorno a temi quali il confine tra legalità e coscienza, la responsabilità individuale e il peso della memoria, dove la "riga sulla sabbia" diventa metafora del limite sottile tra ciò che è giusto e ciò che è necessario. Il romanzo si distingue per l'attenzione al contesto umano e sociale e per una scrittura brillante, coerente con l'esperienza professionale dell'autore.

Dopo i saluti istituzionali, a dialogare con Umberto Tamborrino sarà il prof. Guido Croci, che guiderà l'incontro offrendo spunti di lettura e di approfondimento sui contenuti e sulle scelte narrative dell'opera.

L'iniziativa si inserisce nel programma di promozione culturale della Biblioteca Comunale Giovanni Bovio, confermandone il ruolo di luogo di incontro e di valorizzazione della produzione letteraria contemporanea.
