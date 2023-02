Domenica nelle parrocchie di Trani la dedica al culto di San Nicola il pellegrino

Il Comitato Feste Patronali della Città di Trani, unitamente al clero cittadino e alla Confraternita di San Nicola il Pellegrino, promuove per il terzo anno consecutivo una Giornata di sensibilizzazione per il culto al nostro Santo patrono Nicola il Pellegrino che si terrà nella giornata di Domenica 19 febbraio nelle Parrocchie e rettorie della città, vivendo durante le celebrazioni eucaristiche, un momento particolare a lui dedicato, partendo dalle celebrazioni vespertine del sabato.Questo evento richiama il desiderio di sentire sempre più cara e vicina la figura del giovane pellegrino greco che da poco più di 900 anni, i tranesi venerano come loro Patrono.All'esterno delle comunità parrocchiali sarà possibile, per chi vorrà, contribuire anche economicamente ai festeggiamenti patronali che si terranno a fine luglio e che quest'anno avranno un valore aggiunto, data la presenza in Città delle reliquie del Patrono di Italia San Francesco d'Assisi, con un ricco programma che prossimamente sarà illustrato.