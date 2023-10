Domenica nuovo matinée musicale dell'associazione Mascagni in villa comunale

"Finalmente, dopo anni di silenzio musicale classico a Trani, grazie alla sensibilità dell'attuale amministrazione comunale, abbiamo avuto la possibilità di far rivivere la Cassa Armonica della villa comunale, così domani avremo in programma il secondo ed ultimo appuntamento della rassegna musicale "La Banda e la Cassa Armonica".A parlare è il Professor Emanuele di Lernia che, dal 2004, oltre a essere il capobanda, presiede "l'Associazione Culturale Musicale Pietro Mascagni – il Concerto Bandistico".Tanta è stata la partecipazione al primo matinée di domenica 17 settembre scorsa, riscuotendo apprezzamenti da parte di tutti i presenti di ogni età, grande soddisfazione e così nella speranza che domani tutto ciò possa accadere di nuovo, vi diamo appuntamento a domani mattina, domenica 8 ottobre alle ore 10:30 sempre in villa comunale.