Donne e filosofia, se ne parla in biblioteca col prof Gianni de Iuliis

L'incontro tematico in occasione dell'8 marzo

Martedì 8 marzo, alle ore 17, si svolgerà un incontro tematico su donne e filosofia.In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l'Assessorato alle Culture in collaborazione con il Club per l'Unesco di Trani, organizza questo appuntamento tenuto dal prof. Gianni de Iulis dal tema donne e filosofia: la donna come oggetto e soggetto della riflessione filosofica: teorie sulla donna e teorie da parte della donna