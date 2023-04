Doppia inaugurazione al DF Theatre con il rapper Mambolosco e il Just-X

Sabato 22 aprile al DF Theatre di Bisceglie (BT) sarà una doppia inaugurazione, con l'apertura della sede estiva, nella quale sarà proposto il live del rapper Mambolosco e il ritorno del progetto Just-X, nella sede invernale, con i dj Fabio Ricciuti, Gianni Sabato e Maurizio Losciale.All'aperto, per la rassegna "Ultra pop" che ospita gli artisti della scena trap, rap e hip-hop, al si esibirà il cantante italo-americano, al secolo William Miller Hickman III, tra i più apprezzati della nuova scena musicale italiana. Nato a Vicenza nel 1990, da padre statunitense e madre brindisina, il rapper è cresciuto negli Stati Uniti, dove nel 2014 ha iniziato a muovere i suoi primi passi nella musica, registrando le prime canzoni in lingua inglese, pubblicandole su Youtube. In poco tempo è diventato un vero e proprio fenomeno del web, grazie a uno stile unico lo differenzia e lo contraddistingue. Mambolosco infatti riesce unire perfettamente la wave americana e la trap italiana.Il successo è arrivato nel 2019, con l'ottenimento del doppio disco di platino per il singolo "Lento", realizzato con Boro Boro e Don Joe. Dopo qualche mese da questo brano ha presentato "Arte", il suo primo album in studio. Questo lavoro è fortemente influenzato dalla trap statunitense, grande punto di forza per il disco che gli garantisce la terza posizione nella Top Singoli e un disco d'oro. Nel 2020 è stato pubblicato il secondo album "Caldo", realizzato con Boro Boro e composto da undici tracce, nel disco sono contenuti i remix di Lento e Twerk, oltre che a featuring come la Dark Polo Gang, Beba, Anna, Rosa Chemical e Geolier.con questi brani Mambolosco ha registrato 117 milioni di stream.Al termine della sua esibizione la serata proseguirà con il set dei dj resident nella sede estiva della discoteca. Inoltre il DF Theater proporrà l'apertura di un concept che è stato tra i più apprezzati degli anni '90, il Just-X. Si tratta di una situazione musicale che avrà inizio alle 2.30 nella sede invernale e che vedrà alternarsi in consolle Fabio Ricciuti, Gianni Sabato e Maurizio Losciale."Abbiamo voluto riproporre questo progetto – spiega Roberto Maggialetti, amministratore del DF Theatre – come tributo alla storia di questa discoteca. Il format sarà sempre lo stesso, ovvero l'apertura a metà della serata con un'esclusiva attenzione alla parte musicale, unica protagonista di questa situazione".DF Theatre – Viale Ponte Lama, 9 – Bisceglie (Bat)Infotel: 377 3713351Apertura: 22.30