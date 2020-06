Doppio appuntamento elettorale, Forza Italia Trani: «Moltiplichiamo gli sforzi»

Forza Italia Trani sta, in questi giorni, moltiplicando gli sforzi in vista del doppio appuntamento elettorale che si prospetta a breve, sia in ambito comunale che regionale. Forte di un gruppo coeso, laborioso e compatto, unito dall'intento di riportare Trani dove la sua storia prestigiosa merita che sia, il partito, che ha nel Capo Gruppo al Consiglio Comunale e Consigliere Provinciale, Pasquale De Toma, il suo rappresentante istituzionale, ha fatto quadrato intorno ad un collaudato direttivo composto dal Coordinatore cittadino Alfonso Mangione, dal Vice Coordinatore Giuseppe Laricchia, dalla Prof.ssa Paola Mauro, con funzioni di organizzazione del partito, dalla Sig.ra Anna Figliolia, in qualità di tesoriere, dall'avv. Luca Volpe, che si occupa di tutto quanto concerne la Cultura e la Comunicazione e, appunto, Pasquale De Toma con funzioni di raccordo con gli organi eletti provinciali e regionali del partito.L'obiettivo primario è quello di promuovere, tenendo Trani, le Tranesi e i Tranesi, al centro di ogni ragionamento, la politica migliore al servizio dei cittadini, delle famiglie, del lavoro, delle imprese, piccole, piccolissime, medie e grandi del nostro territorio. Un territorio che, si ritiene, ha straordinarie potenzialità. Potenzialità inespresse perché mal governate da chi pensa di amministrare un condominio più che una grande Città.Il Partito coglie l'occasione per smentire alcune notizie apparse nei giorni scorsi su qualche testata giornalistica online. Ci si riferisce ad un articolo, non firmato da nessuno con una serie di imprecisioni e bugie da non far onore alla stessa autorevole testata che le ha pubblicate. E si sappia che Forza Italia Trani è unita e coesa e che nessuno può immaginare di condizionarne le scelte, siano esse in chiave elettorale per le comunali o le regionali, intervenendo dall'esterno, sia esso un altro partito, sia esso un altro territorio. Tuttavia, non possiamo che evidenziare che l'eccellente lavoro svolto dal direttivo su citato sta chiaramente provocando qualche fastidio a qualcuno, segno tangibile della bontà del percorso intrapreso e degli obiettivi che si intendono perseguire.