Dote educativa e di comunità, nuova finestra per le candidature

Alla luce del grande successo della prima fase del bando sperimentale regionale "Dote Educativa e di Comunità", collegato alla presa in carico della platea RED (Reddito di Dignità), l'Amministrazione comunale annuncia che a partire da settembre sarà riaperta una nuova finestra di presentazione delle istanze di collaborazione.L'iniziativa, promossa dalla Regione Puglia, ha già visto la partecipazione di oltre venti aziende e operatori del territorio, a conferma della forte attenzione e sensibilità del tessuto economico e sociale verso i temi dell'inclusione, del sostegno educativo e della crescita comunitaria.L'avvio della misura ha consentito di erogare numerosi servizi concreti a favore delle famiglie e dei beneficiari RED, distribuiti nelle diverse linee previste dal bando:Dote Culturale: attivati abbonamenti alla stagione teatrale di Palazzo Beltrani e della Compagnia dei Teatranti, rette di palestre, abbonamenti e biglietti per spettacoli musicali, oltre ad abbonamenti allo stadio e iscrizioni alla scuola calcio;Dote Educativa: rimborsi per tasse universitarie, spese per visite di istruzione, conseguimento di certificazioni linguistiche, corsi di formazione, nonché la fornitura di kit scolastici e altro materiale didattico;Dote Salute: rimborsi delle spese sostenute per analisi cliniche, visite oculistiche e fornitura di occhiali, visite specialistiche e ticket sanitari;RED Woman: erogazione di contributi specifici a sostegno delle donne beneficiarie, con rimborsi per il pagamento dei canoni di locazione.L'esperienza maturata in questa prima fase conferma la validità del modello regionale, che integra dimensione educativa, culturale e sanitaria per favorire un accompagnamento completo delle famiglie in difficoltà. La forte partecipazione di operatori economici e sociali dei territori di Trani e Bisceglie ha reso possibile un'offerta ampia e variegata, capace di rispondere ai bisogni reali della comunità.Salvatore Venditti, responsabile dell'ente Ifor PMI Prometeo Puglia ETS, capofila dell'ATS che gestisce il progetto su Trani e Bisceglie insieme alla cooperativa sociale Mi stai a cuore e alla cooperativa sociale Xiao Yan, dichiara: "Il risultato raggiunto dimostra quanto il territorio sia pronto a rispondere positivamente a iniziative che mettono al centro i bisogni delle famiglie più fragili. La collaborazione tra pubblico, privato e terzo settore è la chiave per costruire una comunità realmente educante e inclusiva. La riapertura del bando ci permetterà di ampliare ulteriormente questa rete virtuosa".Alessandro Attolico, Dirigente dell'Ufficio di Piano del Comune di Trani, aggiunge: "La Dote Educativa e di Comunità rappresenta un investimento concreto sulle persone e sul futuro della nostra comunità. I servizi già erogati testimoniano l'impatto reale che questa misura ha sui cittadini, integrando educazione, cultura, salute e sostegno abitativo. È un modello che intendiamo consolidare e rafforzare con la nuova finestra di candidature. Le doti educative sono interventi di sostegno personalizzati rivolti non solo ai minori in difficoltà socio-economica ed educativa ma anche ai componenti adulti dei nuclei familiari più fragili. La dote permette di fornire beni e/o servizi supportando le persone nel seguire le loro aspirazioni e far fiorire i loro talenti. Si tratta di uno strumento sperimentato dall'Ambito Territoriale di Trani e Bisceglie per la prima volta in favore dei beneficiari RED ma che sarà replicato in altre Misure con la collaborazione, che auspichiamo il più larga possibile, del territorio".La riapertura del bando rappresenta quindi una nuova opportunità per ampliare la rete di soggetti coinvolti e per potenziare ulteriormente i servizi offerti, consolidando la logica della comunità educante e la collaborazione tra pubblico, privato e terzo settore.