"Down": sabato sera lo spettacolo vincitore del XIV Festival del Giullare

Sabato 24 giugno, alle 20.30 nella sala Teatro del Centro Jobel di Trani andrà in scena "DOWN", spettacolo a cura del Collettivo Clochart di Rovereto (TN) – vincitore dell'Edizione 2022 del Festival Il GiullareSabato 24 giugno si conclude la nostra rassegna "Aspettando il Giullare XV edizione", nella sala teatro del Centro Jobel in Via Giuseppe Di Vittorio n. 60 a Trani, occasione che segna una sorta di ponte ideale tra l'edizione dello scorso anno e quella che ci accingiamo a vivere tra poche settimane.Con ingresso ore 20.30 e sipario ore 21.00 vedremo e gusteremo lo spettacolo "Down" del Collettivo Clochart di Rovereto (TN), che oltre ad aver vinto il Premio del Pubblico è stato valutato come miglior spettacolo della scorsa edizione del Festival il Giullare con la seguente motivazione "Per la capacità di rappresentare con forza, pur con sole tre persone sulla scena, i luoghi comuni della nostra società e gli strumenti per abbatterli. Affidando a Gretel le chiavi di un'opera di cui detta tempi, comportamenti e destini, ribellandosi alle convenzioni, ponendo domande, ottenendo risposte e affermando la centralità del suo «Io»".Nella serata saranno altresì date anticipazioni, in vista della presentazione ufficiale la prossima settimana, sul programma del Festival Il Giullare XV Edizione che si aprirà con una serie di eventi il prossimo 10 luglio per concludersi il prossimo 6 agosto.Come da tradizione della nostra rassegna, ad accogliere gli spettatori ci saranno tarallucci e vino a cura della Locanda del Giullare e a conclusione il neo-nato Truck del Giullare vi proporrà i suoi panini e bibite!Vi aspettiamo numerosi!Info e prenotazioni solo whatsapp al: 3515704861