Duc Trani, al via il contest fotografico "Natale in Vetrina 2023"

Il Distretto Urbano del Commercio di Trani in partnership con l'assessorato alle attività produttive, Confesercenti e Confcommercio, organizza dall'8 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024 il contest fotografico "Natale in Vetrina" rivolto a tutte le attività commerciali iscritte al sito www.ductrani.it.Partecipare è semplice: basta scattare una foto che ritrae la vetrina o l'esterno dell'impresa addobbati a festa ed inviarla all'indirizzo email segreteria@ductrani.it scrivendo nell'oggetto "Contest fotografico Natale in vetrina".Una giuria di esperti valuterà il miglior scatto fotografico a cui sarà assegnato un trofeo."L'intento del contest, dichiara il manager del Distretto Urbano del Commercio di Trani, Mario Landriscina, è quello di valorizzare nel periodo natalizio le attività commerciali attraverso l'allestimento delle vetrine. Un modo per continuare a fare rete nell'ottica di sistema già messa in atto con il sito del Duc Trani che ad oggi conta più di 150 negozi iscritti"."Un piccolo segnale di attenzione alle attività commerciali della nostra città che tra mille difficoltà continuano a combattere e che attraverso le vetrine illuminate ed addobbate contribuiscono a rendere viva la città soprattutto in questi giorni di festa" afferma l'assessora alle attività produttive Giovanna Pizzichillo.Regolamento e Iscrizioni sul sito www.ductrani.it.