Due piccoli atleti di Trani trionfano alla Mediterranean Cup di Brazilian Jiu-Jitsu

Domenica 27 aprile si è svolta la Mediterranean Cup di Brazilian Jiu-Jitsu, al PalaPergola di Potenza, una delle manifestazioni più importanti del panorama nazionale per il settore grappling. c'erano 351 iscritti, registrando il tutto esaurito già nei giorni scorsi, a testimonianza del grande interesse per l'evento.L'importante competizione a livello nazionale ha visto protagonisti anche due giovani atleti di Trani, Angela e Giuseppe, allievi della palestra Arte e Sport, guidati dall'istruttorei giovanissimi hanno conquistato rispettivamente il primo e il secondo posto nelle loro categorie, portando in alto i colori della città di Trani, in una disciplina che premia la tecnica, la strategia e la resilienza, ed è sempre più diffusa anche nel nostro territorio., che vanta anni di esperienza tra pratica agonistica e insegnamento, guida i suoi allievi con passione presso la palestra Arte e Sport in Via Palmiro Togliatti a Trani, dichiara: «Siamo molto orgogliosi di questo risultato che premia l'impegno quotidiano dei ragazzi e dimostra come il lavoro serio e costante porti a grandi soddisfazioni. Il BJJ è molto più di uno sport: è una scuola di vita. Un risultato importante per la comunità sportiva tranese, che conferma il valore delle realtà locali nella formazione di giovani talenti.»