Due sacerdoti della diocesi Trani-Barletta-Bisceglie positivi al covid

L'Arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo ha comunicato che due sacerdoti diocesani, Don Giuseppe Tupputi e Don Giuseppe Cavaliere rispettivamente parroci della Sacra Famiglia e di San Nicola entrambe in Barletta, sono risultati postivi al Covid-19.Il primo (Don Giuseppe Tupputi) è in quarantena a casa propria, il secondo (Don Giuseppe Cavaliere) è ricoverato nell'Ospedale di Barletta e dovrà rimanervi in osservazione per qualche giorno.«Esprimo – afferma l'Arcivescovo - sentimenti di vicinanza ai sacerdoti con i quali già mi sono sentito e alle comunità parrocchiali della Sacra Famiglia e San Nicola. E mentre il personale sanitario si prodiga per la guarigione di entrambi, non manchi di elevare la preghiera al Signore, perché entrambi i sacerdoti possano tornare a svolgere il proprio servizio ministeriale presso le rispettive comunità ecclesiali».