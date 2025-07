Duo internazionale per “Musica a Corte” a Palazzo “Beltrani”

La rassegna "Musica a Corte" continua a Palazzo Beltrani, e questa volta le protagoniste sono state due giovani artiste che hanno presentato un repertorio ricco di coloriture. Il titolo della serata è stato: "Eccellenze in Concerto – L'Ottocento in Musica", e proprio gli interpreti più conosciuti del periodo sono stati oggetto delle performance artistiche di Ayane Kodera, cantante lirica, e Anzhelika Kaliuzhna, pianista.In apertura Kaliuzhna ha eseguito la Ballata n. 4 opera 52 per pianoforte di Chopin e, a seguire, Kodera ha interpretato delle arie di particolare difficoltà tecnica tratte dalle opere più celebri di Bellini, Donizzetti, Verdi e Puccini. Entrambe le due musiciste hanno dimostrato una padronanza dello strumento e della tecnica pianistica e canora degne di nota. Ayane Kodera e Anzhelika Kaliunzhna hanno anche lasciato trasparire una tangibile simbiosi tra le due, che ha contribuito a emozionare il pubblico, restituendogli non solo dei brani eseguiti in modo impeccabile ma soprattutto, cosa molto più difficile, i sentimenti, le passioni, le tensioni e la bellezza racchiusi nei pezzi eseguiti.Le due giovani musiciste presentano un curriculum di tutto rispetto: Anzhelika Kaliuzhna, ucraina, ha iniziato a suonare all'età di cinque anni, laureandosi successivamente al Conservatorio "Pëtr Il'ič Čajkovskij" di San Pietroburgo e proseguendo gli studi al Conservatorio di musica "Nino Rota" di Monopoli, ove attualmente è seguita dalla Maestra Viviana Lasaracina per il pianoforte e dal Maestro Domenico Di Leo per il repertorio cameristico. È vincitrice di numerosi premi.Ayane Kodera è un soprano giapponese laureatasi all'Università delle Arti di Tokyo. Ha frequentato la Suntory Opera Academy e ha ricevuto numerosi riconoscimenti sia in patria che al livello internazionale. Ha proseguito gli studi perfezionandosi e approdando nel 2024 al Conservatorio "Nino Rota", dove studia repertorio vocale da camera con i Maestri Nicola Sette e Domenico Di Leo.