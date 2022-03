E l'edicola se ne va. La crisi degli "eroi del quotidiano"

Rimossa la struttura, ormai chiusa, in via Tasselgardo

E anche questa edicola se ne va. Quella di piazza Natale d'Agostino/via Tasselgardo questa mattina è stata definitivamente rimossa. Chiusa ormai da qualche tempo (il rivenditore di giornali che la gestiva si è spostato "al chiuso" in quei pressi), questa immagine insieme a quelle riguardanti un'altra edicola rimossa qualche settimana fa, diventa simbolo della crisi degli "eroi del quotidiano".Nuovi giornali trovano pubblicazione, ma le edicole chiudono, offrendo uno scenario che in questo settore appare simile a una desertificazione. Grandi e piccole città che vedono scomparire queste attività che fungono da presidio e che, come dimostrato durante il lockdown, sono un vero e proprio punto di riferimento per quartieri e piccoli borghi.Lasciar morire le edicole significa impoverire i territori, in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo.