Nasce a Trani Luci.gab Metal, azienda di recupero e rivendita di metalli in tutta Italia

E' nata a Trani Luci.gab Metal, azienda che si occupa di commercio di metalli ferrosi (e non) e demolizioni industriali. La neonata ditta ubicata in contrada Fontanelle II Snc offre un servizio proposto alle industrie e alle imprese che producono regolarmente un certo quantitativo di rottami e scarti di produzione in ferro, leghe ferrose e altri materiali metallici ma si rivolge anche a quei clienti che vogliono demolire oggetti ingombranti metallici. L'azienda svolge tutte le operazioni relative alla messa in riserva, cernita, trattamento e recupero di rottami, rifiuti ferrosi e metallici.A tale riguardo, è opportuno considerare che le operazioni di recupero e di riciclo del metallo sono alla base di ogni progetto di sviluppo ecosostenibile, e contribuiscono alla tutela dell'ambiente naturale e della salute delle persone, in quanto evitano di disperdere nell'ambiente materiali potenzialmente dannosi. Infatti, se non smaltiti in maniera corretta, i materiali metallici potrebbero dare luogo a reazioni chimiche, trasformandosi in sostanze tossiche e dannose, che possono facilmente contaminare l'acqua e il terreno.La triturazione e la frantumazione dei rottami ferrosi e dei rottami metallici consentono di ottenere materiali omogenei, correttamente dimensionati e ripuliti da fattori inquinanti. Tra i materiali maggiormente trattati troviamo ferro, acciaio, ottone, alluminio, piombo, rame, cavi, motori elettrici, apparecchiature elettroniche.Luci.gab Metal fornisce consulenza tecnica completa e si occupa anche del trasporto e dello stoccaggio dei rottami ferrosi e degli scarti.Ecco in sintesi i servizi offerti:- acquisto rottami ferrosi e non;- ritiro rame, ottone, acciaio, alluminio;- recupero apparecchiature elettroniche- rivendita materiali trattati.L'azienda è a disposizione per operare su tutto il territorio italiano. Per ulteriori informazioni contattare il numero di telefono: 345 1557557.