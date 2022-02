E Sgarbi tuonò: "Lasciate quel quadro così com'è!"

Eccessivo, spesso volgare, discutibile sotto tanti aspetti: ma di arte ne capisce davvero il professor Sgarbi, su questo non ci piove, che sia o no il più "grande critico d'arte italiano" come si è autodefinito. Sicuramente il più celebre, sicuramente uno dei più autorevoli: per questo andrebbero davvero riconsiderate le decisioni che hanno costretto il maestro Lomuscio a riprendere il quadro divenuto della discordia - anzichè del santo incontro tra san Sabino e san Nicola- e di conseguenza fermata la mano costretta suo malgrado a coprire ancor di più quelle scelte artistiche, già riviste con l'aggiunta di efficaci e coerenti stratagemmi ." L'opera è bella , attuale , viva e contemporanea, ancor più con le trovate -"bellissime invenzioni"- di Lomuscio di utilizzare la croce per nascondere parte del volto del mio amico don Felice e la mascherina per quello del presidente Fontana; per Sgarbi la mascherina indica il nostro tempo,, resterà come uno straordinario documento storico di quel che si viveva all'epoca della realizzazione dell'opera ,che , da che mondo è mondo e da che arte è arte, prende contemporaneità nell'essere attualizzata nel tempo corrente."Non sono stato pagato da nessuno"- ci tiene a precisare Sgarbi, mostrando la pagina del Corriere della Sera da cui ha saputo della querelle. E non manca , davvero gratuitamente e con sincera enfasi, di decantare lodi e apprezzamento per la rappresentazione realizzata da Lomuscio e in generale per le sue qualità di artista che già conosceva: "ma l'arte e l'artista vanno rispettati!"E per mettere a tacere atteggiamenti e illazioni di esibizionismo o simili non ha mezzi termini "Non è vanità, è storia!"Ci dispiace solo che nel decantare le porte bronzee della cattedrale canosina abbia dovuto scomodare l'esempio di quelle siciliane , mentre avrebbe potuto citare quelle di Barisano da Trani, che pure realizzò quelle siciliane, appunto, a Monreale, ma nell'enfasi dev' essergli sfuggito, e glielo perdoniamo, augurandoci sempre e comunque che l'arte faccia eternamente il suo (bel) corso.