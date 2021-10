Eccellenza locale e ambasciatrice del turismo enogastronomico: è "Uva Top"

Grappoli, acini, sfumature di colori e di sapori da cogliere: sabato 16 ottobre è in programma "Uva Top" evento organizzato dal Wine Specialist Council e patrocinato dal Comune di Trani, che si svolgerà nella cornice di via Giovanni Bovio, sul tratto fra il civico 131 ed il 139 che per l'occasione verrà chiusa alla circolazione dalle 17.30 alle 20.30."Uva Top" è un appuntamento pensato per far riscoprire ai consumatori le varie tipologie di uva da tavola, fiore all'occhiello dei prodotti tipici locali.L'uva da tavola è un frutto pieno di proprietà nutrienti, troppo spesso però si tende a dimenticare la sua funzione alimentare, e soprattutto si banalizzano le scelte nei confronti di certe cultivar meno conosciute ma non per questo meno squisite e spesso dal valore nutritivo interessante.Lo svolgimento avrà luogo tramite l'esposizione delle migliori produzioni sugli stand che adorneranno lo spazio; al pubblici verranno offerti in degustazione alcuni acini di diversi tipi di uva, e saranno i produttori stessi a raccontare la storia e le qualità dei grappoli. Inoltre un sommelier della associazione potrà condurre la degustazione, e verranno abbinati anche le uve da tavola ai salumi ed ai formaggi.Nel programma della manifestazione alle 18 il dibattito sulla "Promozione delle eccellenze locali", con la presenza di operatori del settore, e alle 18.30 il sen. Dario Stefano che presenterà il libro scritto con la dott.ssa Donatella Cinelli Colombini "Turismo del Vino in Italia: Storia, normativa buone pratiche", in un dibattito moderato dalla giornalista dott.ssa Lucia de Mari.Per info inviare una mail a: internazionalewsc@gmail.com o telefonare al: 347/7884858.