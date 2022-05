Eccellenze a scuola, le imprese di Gabriele Minerva

Clicca su questo link per ulteriori approfondimenti.

Sarebbe bello istituire una rubrica che periodicamente parlasse delle eccellenze tra gli studenti tranesi. Nell'attesa di realizzarla questa settimana vi parliamo di Gabriele Minerva frequentante la 3B della scuola Baldassasare, diretta dal Dirigente scolastico, dott. Marco Galiano. Insieme ad altri alunni di classe terza selezionati dalle docenti di matematica e scienze della scuola Baldassarre Gabriele ha partecipato nel mese di febbraio alla fase di istituto dei "Giochi delle scienze sperimentali 2022" con lo scopo di potenziare le competenze scientifiche. Nella fase interna allo istituto di appartenenza si sono classificati tre alunni di cui primo Gabriele.Nel mese di marzo i tre alunni hanno partecipato alla fase regionale e Gabriele è risultato decimo nella graduatoria regionale.Qualche giorno fa, in modalità videoconferenza, in presenza del Dirigente e della referente prof.ssa Rocchitelli Angela, Gabriele è stato premiato, insieme ad altri alunni di altre province pugliesi, dai rappresentanti dell' ANISN (Associazione nazionale insegnanti di scienze naturali).Ma non finisce qui: Gabriele Minerva ha partecipato inoltre insieme ad altri alunni della scuola Baldassarre alla fase di preselezione della categoria junior 1 delle "Olimpiadi italiane di astronomia".Ha superato le preselezioni e la fase interregionale. Infine ha partecipato alla fase finale che si è tenuta in presenza a Reggio Calabria nei giorni 3-5 maggio 2022 dove ha svolto una prova teorica e una pratica. Gabriele ha partecipato a innumerevoli competizioni organizzate dalla scuola Baldassarre, conseguendo degli ottimi risultati e dimostrando di possedere delle ottime competenze nelle discipline stem e in altre discipline scolastiche. Tra queste ricordiamo che alle gare individuali delle Olimpiadi di Problem Solving si è classificato primo nella competizione regionale e quarto in quella successiva nazionale. In virtù di quest'ultimo risultato, riceverà un ulteriore riconoscimento prossimamente a Cesena. Queste sono importanti gratificazioni anche per Trani, la nostra città, in quanto prospettano, in nuce, un futuro ricco di cittadini competenti.