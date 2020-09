Ecco il nuovo Consiglio Comunale di Trani

Comincia a delinearsi la formazione del nuovo consiglio comunale, quello dell'era Bottaro 2, secondo le prime indicazioni sui nomi degli eletti risultanti dai dati comunicati da Palazzo di Città dopo i primi conteggi. Non sono mancate le sorprese, le gioie per il risultato per taluni andato oltre le previsioni, delusione e amarezza per chi invece aveva dato per certa la riuscita della propria candidatura ed invece non è andata così.Parecchi i nuovi entrati, giovani per esperienza politica ma anche per età, vere e proprie matricole della massima assise cittadina; parecchi anche i riconfermati, ma soprattutto numerosi sono i "grandi esclusi", sia nella compagine che sosterrà la nuova amministrazione comunale che in quella che siederà invece all'opposizione. Scompaiono dai banchi di Palazzo Palmieri i consiglieri comunali oseremmo dire "storici" che, pur candidati, non hanno registrato il numero di consensi necessari per la riconferma, come Mimmo Briguglio, Emanuele Tomasicchio, Raimondo Lima, Annamaria Barresi, Mariagrazia Cinquepalmi, Leo Amoruso, tanto per dirne qualcuno.Ma tutto questo, ed in maniera senza dubbio più precisa, sarà oggetto di analisi più serena nei prossimi giorni.In realtà ogni gruppo, ogni lista, e probabilmente ogni candidato (che sia stato eletto o meno) dovrebbe a questo punto fare il proprio bilancio dei risultati ottenuti, porsi delle domande, programmare già il domani, confrontarsi con il gruppo che lo ha sostenuto, nel bene e nel male.Ma ecco la probabile formazione del nuovo Consiglio Comunale di Trani: MAGGIORANZA -Lista PD: Giacomo Marinaro, Fabrizio Ferrante, Patrizia Cormio, Irene Cornacchia, Carlo Avantario, Federica Cuna, Anselmo Mannatrizio; SUD AL CENTRO: Ruggiero Carlo, Rondinone Alessandra; PUGLIA SOLIDALE E VERDE: Zitoli Francesca; POPOLARI CON BOTTARO SINDACO: Di meo Donata, Michele Lops; CON: Corrado Giuseppe, Biancolillo Claudio, Nenna Marina; PRIMA DI TUTTO TRANI: Cirillo Luigi; SOLO CON TRANI: Antonio Loconte, Antonio Befano; BOTTARO SINDACO: Raffella Merra, Michele Di Gregorio, Giuseppe MastrototaroOPPOSIZIONE: Vito Branà; Filiberto Palumbo, Tommaso Laurora, FRATELLI D'ITALIA: Andrea Ferri, Emanuele Cozzoli; FORZA ITALIA Pasquale de Toma; LEGA: Giovanni di Leo; FILBERTO PALUMBO SINDACO: Michele Centrone; TOMMASO LAURORA SINDACO: Felice Corraro, Mariangela Scialandrone; ITALIA IN COMUNE: Laurora Erika