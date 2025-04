La moda pugliese compie un passo deciso verso il futuro con l'evento "Economia Circolare per una Moda Sostenibile in Puglia", in programma il 29 aprile 2025 nella splendida cornice di Palazzo Beltrani a Trani. Una giornata di confronto, ispirazione e dialogo per ripensare l'intera filiera del tessile e dell'abbigliamento in chiave sostenibile, etica e innovativa.L'iniziativa è promossa e organizzata daGiacomo Marinaro, Presidente del Consiglio della Città di Trani, e Cataldo De Luca, Presidente della sezione Moda di Confindustria Bari e BAT.Un appuntamento strategico per il settore moda pugliese, che riunirà imprese, designer, istituzioni, studenti e stakeholder con l'obiettivo di condividere buone pratiche, tecnologie, modelli di business circolari e visioni comuni per una moda che rispetti l'ambiente e valorizzi il capitale umano locale."Trani si conferma crocevia di idee e innovazione. Questo evento vuole essere un punto di partenza per rafforzare la nostra identità produttiva, coniugando tradizione, creatività e sostenibilità" – dichiara Giacomo Marinaro."La moda può e deve guidare la transizione verso l'economia circolare. Le nostre aziende sono pronte a raccogliere la sfida" – aggiunge Cataldo De Luca.Ingresso gratuito.