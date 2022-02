Economia, etica e imprese: nuovo incontro promosso dal professor Gianni de Iullis

Venerdì 25 febbraio, alle ore 19.30, si svolgerà un nuovo evento formativo per tutti i soci, i simpatizzanti e per l'intera società civile, organizzato dal centro studi e della scuola di formazione di Confedercontribuenti.L'evento si svolgerà in modalità mista. Da remoto, in diretta nazionale, sulla piattaforma zoom;In presenza, presso la sede dell'associazione Arsensum, in piazza Marconi, 36 a Trani (BT). Titolo dell'incontro: Economia, Etica e Imprese. I lavori saranno introdotti dal prof. Gianni De Iuliis, Direttore Nazionale Del Centro Studi e della Scuola di Formazione nazionale di ConfedercontribuentiGli illustri relatori saranno:prof.ssa ANGELA DI NANNI, docente di Lettere italiane e latine;MARIANNA LORUSSO, laureanda in Lettere moderne e contemporanee;dott. MAURO SPALLUCCI, già direttore e dirigente bancario;LORENZO LAVACCA, laureando in Medicina. Amartya Sen, nel suo Etica ed Economia: «L'economia si ritiene debba interessarsi alle persone reali. Ma è possibile che le persone studiate in economia siano ininfluenzate dal "come bisogna vivere?"? Un'altra caratteristica sorprendente è il contrasto tra il carattere consapevolmente non etico dell'economia moderna e l'evoluzione storica di questa disciplina in gran parte quale derivativo dell'etica».L'incontro cercherà di rispondere in maniera puntuale ad alcuni grandi interrogativi che gravano sull'opinione pubblica:Rapporti economici, libertà d'impresa e logica del profitto escluderebbero qualsivoglia prospettiva etica in Economia? Qual è il vero ruolo delle banche nelle crisi economiche cicliche del sistema capitalistico occidentale? Qual è la natura del binomio economia-finanza? Quali sono le prospettive delle Banche etiche? Esistono margini di sostenibilità nel sistema economico italiano delle PMI?L'incontro – Economia, etica e imprese – si terrà venerdì 25 febbraio alle ore 19.30 presso la sede dell'associazione Arsensum, in piazza Marconi, 36 a Trani (bt) e sulla piattaforma zoom meeting - link d'accesso: https://us02web.zoom.us/u/koK0YOHSb.ID riunione: 830 8721 0323- Passcode: 050844.