Elezioni 2020, alta affluenza a Trani. Seggi aperti fino alle 15

Anche oggi cittadini di Trani al voto per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del nuovo Consiglio regionale, nonché per l'elezione diretta del sindaco e del Consiglio comunale. Si vota anche per il referendum popolare confermativo previsto dall'articolo 138 della Costituzione sulla legge costituzionale " Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari ", approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019. Ieri Trani ha registrato un'alta affluenza alle urne, fino al 50% di elettori si sono recati nei seggi elettorali per esprimere il proprio voto. La prima giornata di votazioni si è chiusa con una percentuale di votanti del 49,94% per le comunali (24.419 elettori), il 49,94 %per le regionali (24.420 elettori), il 54,08% per il referendum (24.424 elettori).Oggi si continuerà a votare fino alle ore 15. Alla chiusura dei seggi, si procederà dapprima allo spoglio delle schede per il referendum e a seguire, quello delle elezioni regionali.Lo scrutinio relativo alle elezioni amministrative avrà luogo a partire dalle ore 9.00 di domani, martedì 22 settembre. In considerazione della situazione epidemiologica da Covid-19 e al fine di prevenire i rischi di contagio ed assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici, le consultazioni elettorali e referendarie si svolgeranno nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo. In particolare, l'elettore, dopo essersi recato in cabina, aver votato e ripiegato le schede, provvederà a inserirle personalmente nella corrispondente urna.