Elezioni 2020, seggi chiusi: a Trani hanno votato oltre 33mila elettori

Si sono chiuse alle ore 15 le operazioni di voto per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del nuovo Consiglio regionale, per l'elezione diretta del sindaco e del Consiglio comunale e del referendum sul taglio dei parlamentari.In alcuni seggi elettorali le operazioni di voto si sono chiuse con alcuni minuti di ritardo per via delle file di elettori fuori le aule.I dati dell'affluenza sono stati caricati in ritardo sul sito del Comune di Trani per via di un problema al sistema informatico del calcolo dei voti.: si chiude la seconda giornata di votazioni con una percentuale di votanti del 34,14% (33.391 elettori) per le comunali, del 34,15% (33.395 elettori) per le regionali, del 36,97% (33.397 elettori) per il referendum.