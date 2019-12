Elezioni 2020, Tranifutura inaugura la sede del movimento e presenta le sue linee programmatiche

Il segretario politico Antonio Befano: «Stiamo lavorando per il programma, per continuare a far crescere la città»

3 foto Tranifutura

Si è tenuta ieri sera, in via Montebello 24 nei pressi di piazza San Michele, l'inaugurazione della sede del movimento civico Tranifutura. Taglio del nastro e grande emozione per l'avvio della campagna elettorale. Il segretario politico Antonio Befano ha presentato, davanti alla sala gremita di gente, le linee programmatiche e le strategie organizzative per le elezioni amministrative del prossimo anno: «Il nostro movimento si costituirà in lista elettorale. Stiamo lavorando per il programma, insieme al gruppo della federazione civica, per continuare a far crescere la città, un percorso di sviluppo e rinascita che è già in atto e che vogliamo incrementare con nuove idee e nuove energie».Presenti anche il consigliere regionale Mennea e il sindaco di Trani Amedeo Bottaro che ha voluto manifestare la grande amicizia nei confronti del portavoce del movimento.