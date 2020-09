Elezioni amministrative, Amedeo Bottaro verso il secondo mandato

Era chiaro fin dallo spoglio delle prime schede comunali, con un dato che lascia poco spazio ai dubbi: Bottaro si avvia verso il secondo mandato con un netto distacco rispetto i suoi avversari politici.Il 49enne avvocato è stato votato a furor di popolo come si suol dire, ottenendo il maggior numero di preferenze. Dalle prime ore di questa mattina, i suoi alleati politici si sono riuniti presso il comitato elettorale in via Mario Pagano dove c'è attesa di conoscere l'esito definitivo di queste elezioni. Ad accompagnarlo in questa lunga giornata anche la moglie Daniela (in foto con lui).Fin da subito, è stato chiaro a tutti che Bottaro potesse vincere al primo turno senza la necessità di andare al ballottaggio. Nel primo pomeriggio lo stesso Vito Branà, candidato sindaco per il M5S, ha espresso pubblicamente i suoi auguri al suo avversario politico.Ora non resta che conoscere i dati delle ultime sezioni scrutinate ma il verdetto sembra oramai inequivocabile: Bottaro si prepara a guidare la città di Trani per i prossimi 5 anni.