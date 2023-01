Elezioni Consiglio Ordine Avvocati Trani, convocazione il 23 gennaio

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani, Tullio Bertolino, ha convocato nella sede della Biblioteca Storica degli Avvocati in Trani alla piazza Sacra Regia Udienza n.9, per il giorno 23 gennaio 2023 alle 8:30 in prima convocazione e per il giorno 24 gennaio 2023 sempre alle 8:30 in seconda convocazione, l'Assemblea degli iscritti per l'elezione del nuovo Consiglio dell'Ordine per il quadriennio 2023/2026, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: Elezione dei componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani per il periodo 2023/2026. E' di 21 (ventuno) il numero complessivo dei componenti del Consiglio da eleggere.Queste, invece, le date di svolgimento delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine, per il quadriennio 2023/2026: 24, 25, 26 e 27 gennaio 2023. Pertanto le operazioni di voto avranno inizio il giorno 24 gennaio 2023 dalle ore 9:30 alle ore 14:00 e proseguiranno nei successivi 25, 26 e 27 gennaio dalle ore 9:00 alle ore 14:00 di ciascuna giornata.Questi i candidati (è opportuno ricordare che non esistono liste contrapposte, ma solo raggruppamenti di avvocati uniti da programmi comuni):ELENCO CANDIDATI1. Avv. Francesco LOGRIECO2. Avv. Giuseppina PANESSA3. Avv. Maria Grazia BOVENGA4. Avv. Francesco DE MARINIS5. Avv. Maria Teresa LEONE6. Avv. Paola COLUMELLA7. Avv. Michele Corradino LOSAPIO8. Avv. Francesco MASCOLI9. Avv. Tiziana LEONETTI10.Avv. Domenico DI PIERRO11.Avv. Brigida MULINELLI12.Avv. Salvatore MONTI13.Avv. Francesca RIZZI14.Avv. Carmine SOLOFRIZZO15.Avv. Marina, Assunta, Rosa TANGARI16.Avv. Giuseppe DELLO RUSSO17.Avv. Sabina IACOBONE18.Avv. Carmine SARCINELLI19.Avv. Francesco MONTINGELLI20.Avv. Marianna Tiziana BELSITO21.Avv. Angelamaria CANNONE22.Avv. Salvatore PASQUADIBISCEGLIE23.Avv. Giovanna VISTA24.Avv. Maria Rosaria Nicoletta LARIZZA25.Avv. Alessandro MOSCATELLI26.Avv. Giovanna DE LEO27.Avv. Mattia Letizia Antonella RANA28.Avv. Lia CALDAROLA29.Avv. Francesca MAGLIANO30.Avv. Sabino IACOBONE31.Avv. Salvina GAGLIARDI32.Avv. Valentina PINI33.Avv. Aldo Maria DECILLIS34.Avv. Pietro DI PALMA35.Avv. Cosimo Damiano MATTEUCCI36.Avv. Donatella PAOLILLO37.Avv. Susanna BALDUCCI38.Avv. Renato BUCCI39.Avv. Maria LORUSSO40.Avv. Antonio TORELLI41.Avv. Francesco Edmondo STOLFA42.Avv. Silvio BARBANGELO43.Avv. Michela CICIRIELLO