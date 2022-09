Elisabetta, Regina per sempre

Toh, un arcobaleno! Pare sia apparso proprio mentre veniva dato il comunicato ufficiale, come se il cielo volesse omaggiare una delle donne più straordinarie che la storia abbia avuto.Da qui come in tutto il mondo, è stato come esser al capezzale della Regina Elisabetta nelle sue ultime ore. Perchè nessun personaggio storico - giunto fino a oggi - è stato così popolare come lei.Anche qui a Trani la notizia sta circolando tra le persone, all'ingresso dei negozi, per strada, e tutti con un'espressione comune: un "huuu" di dispiacere comune. "Un altro paese andrà allo scatafascio, con queste fondamenta così profonde e sagge che vengono meno", ha commentato un giovane, a riprova del fatto che la figura di questa Sovrana iconica davvero è trasversale a tutte le generazioni. Espressioni di sorpresa, nonostante l'età avanzata, una reale appartenenza un po' a tutti noi.Avremmo voluto che da un momento all'altro di questa agonia in diretta, quasi una morte annunciata ma forse già avvenuta al momento dei comunicati stampa delle sue gravi condizioni di salute, uscisse dalla finestra e dicesse al mondo "Ce l'ho fatta anche questa volta, e ancora voglio vedere come va a finire, magari, questa crisi energetica che sta mettendo in ginocchio tutti".