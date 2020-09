Emergenza covid, dall'Arcidiocesi di Trani fondi per famiglie in difficoltà

L'Arcidiocesi di Trani ha previsto un contributo economico, anche attraverso i fondi ricevuti dalla Conferenza Episcopale Italiana, per le famiglie in difficoltà e per chi ha perso il lavoro a causa delle conseguenze sociali del Covid: nell'Arcidiocesi di Trani una cifra di 710 mila euro sarà loro destinata con modalità che, attraverso le parrocchie e le Caritas, andrà a dare una boccata d'ossigeno a chi vive un momento di "emergenza economica a causa dell'emergenza sanitaria".Lo ha spiegato in conferenza stampa l'arcivescovo mons. Leonardo D'Ascenzio, che ha anche fatto appello agli imprenditori del territorio e alla generosità della gente, "affinchè l'aiuto agli ingenti possa essere più importante".L'arcivescovo ha infatti spiegato: "Abbiamo costituito un fondo a partire dal contributo che abbiamo ricevuto dalla Cei, attinto dai fondi dell'8X100: il contributo iniziale è stato di ben 710mila euro, in buona parte già utilizzato per le parrocchie e per la situazione di difficoltà delle famiglie che vivono nelle nostre comunità parrocchiali e in parte destinato anche alle Caritas cittadine. Questo fondo di 500 mila euro è a disposizione per chi a causa dell'emergenza sanitaria ed economica ha perso il lavoro. Ci rendiamo conto che è un piccolo sostegno di fronte alle enormi necessità. La speranza è che possa incontrare anche la disponibilità e generosità di tante persone, magari imprenditori, aziende che possano implementare questo fondo che ci permetta così di avvicinare ed incontrare un maggior numero di persone".Quale sarà l'iter per gli interessati: "Questo fondo – ha spiegato don Matteo Martire, direttore dell'ufficio diocesano e regionale della Cei per i problemi sociali - attraverso i parroci verrà presentato alle nostre comunità. Saranno i parroci che opereranno il discernimento circa la situazioni che all'interno delle proprie comunità ritengono più emergenziali e attraverso la combinazione di una lettera di accompagnamento propria del parroco con un modulo che manderemo agli stessi parroci, porteranno e consegneranno qui in curia, poi con una commissione istituita dall'arcivescovo giò per il microcredito opereremo la valutazione delle domande poi renderemo direttamente o sugli iban degli interessati o (in mancanza di questo) sul contro della parrocchia in modo che questo denaro arrivi direttamente alle persone interessate."