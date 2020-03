Emergenza sanitaria, riepilogo delle attività consentite e di quelle sospese

Sul Sito Istituzionale del Comune di Trani sono stati pubblicati tutti i provvedimenti in vigore da oggi nonché la modulistica necessaria. In relazione alle nuove disposizioni governative, si fornisce un riepilogo generale redatto dall'Assessorato alle Attività ProduttiveATTIVITA' CONSENTITE:LE SEGUENTI ATTIVITÀ AL DETTAGLIO:Ipermercati;Supermercati;Discount di alimentari;Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari variCommercio al dettaglio di prodotti surgelatiCommercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomesticiCommercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ATECO: 47.2)Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzatiCommercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ATECO: 47.4)Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulicoCommercio al dettaglio di articoli igienico-sanitariCommercio al dettaglio di articoli per l'illuminazioneCommercio al dettaglio di giornali, riviste e periodiciFarmacieCommercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medicaCommercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzatiCommercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personaleCommercio al dettaglio di piccoli animali domesticiCommercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografiaCommercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamentoCommercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affiniCommercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internetCommercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione;Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono;Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici;Queste attività sono consentite anche nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività;Aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;Consentiti mense e catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;Consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio;Aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;Consentiti lavanderia e tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse;Garantiti, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi;Consentite le attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;ATTIVITA' SOSPESE:Le attività dei servizi di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie;le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti);ALTRE RACCOMANDAZIONI:In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni.PER TUTTI I CITTADINI: Evitare gli spostamenti solo a quelli strettamente necessari.