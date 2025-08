Emergenza spazi sportivi a Trani, Lodispoto convoca i dirigenti scolastici

Su sollecitazione delle associazioni sportive di Trani, il Presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani, Bernardo Lodispoto, ha dato seguito alle istanze relative all'utilizzo delle palestre scolastiche cittadine.A tal proposito, ha convocato per l'8 agosto un incontro con i dirigenti degli istituti scolastici, con l'intento di approfondire e chiarire la situazione attuale. L'iniziativa mira a comprendere concretamente le possibilità di utilizzo degli spazi interni agli edifici scolastici, in previsione dell'avvio della nuova stagione sportiva fissata per il 1° settembre.Lodispoto ha evidenziato l'importanza di una sinergia costruttiva tra tutte le parti coinvolte, in particolare con i dirigenti scolastici, per far fronte alla carenza di impianti sportivi a Trani, acuita dalla chiusura temporanea del Palazzetto dello Sport "Tommaso Assi", attualmente interessato da interventi di riqualificazione.